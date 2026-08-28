Polska Kolejne myśliwce F-35 dla Wojska Polskiego wylądowały w Łasku Filip Czerwiński |

Kolejne myśliwce F-35 dla Wojska Polskiego wylądowały w Łasku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Polak

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W piątek po godzinie 16.20 w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku odbyło się uroczyste przyjęcie kolejnych pięciu myśliwców F-35 do Sił Zbrojnych RP. Poprzednie takie wydarzenie odbyło się 22 maja, kiedy do tej samej bazy przybyły pierwsze trzy polskie F-35.

Oznacza to, że Polska dysponuje już ośmioma samolotami tego typu.

Nowe polskie F-35 w bazie w Łasku Nowe polskie F-35 w bazie w Łasku Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Polak Nowe polskie F-35 w bazie w Łasku Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Polak Nowe polskie F-35 w bazie w Łasku Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Polak Nowe polskie F-35 w bazie w Łasku Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Polak Nowe polskie F-35 w bazie w Łasku Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Polak Nowe polskie F-35 w bazie w Łasku Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Polak

Polska zamówiła 32 myśliwce F-35

Na początku 2020 roku Polska zawarła kontrakt o wartości 4,6 miliarda dolarów (około 17,2 miliarda złotych) na pozyskanie 32 samolotów bojowych F-35, które będą znane pod nazwą "Husarz". Jak podał Sztab Generalny WP, była to druga co do wielkości transakcja zbrojeniowa w historii kraju. Do końca 2026 roku w Polsce planowo ma się pojawić 14 maszyn, a kolejne 12 - do końca 2027 roku.

Całość dostaw ma się zakończyć w 2029 roku. Samoloty F-35 - łącznie dwie eskadry - trafią do baz w Łasku i w zachodniopomorskim Świdwinie.