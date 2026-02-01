Paulina Hennig-Kloska: Hołownia byłby doskonałym premierem Źródło: TVN24

Pytana o przegrane stosunkiem 350:309 wybory w Polsce 2050 z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, Paulina Hennig-Kloska powiedziała w TVN24, że "ubolewa, że zabrakło tych 21 głosów, które przerzucone na tę stronę dałyby jej wygraną", ale jednocześnie - jak zwróciła uwagę - "dostała bardzo duży mandat" od członków ugrupowania, a to oznacza ogromne zaufanie społeczne. Dodała jednak, że, "sportowy charakter wymaga tego, by umieć czasami przegrać".

Hennig-Kloska potwierdziła, że miała okazję rozmawiać z Pełczyńska-Nałęcz po sobotnim rozstrzygnięciu. Zaprzeczyła jednak, że dostała propozycję objęcia stanowiska zastępczyni nowej przewodniczącej.

- Wnosząc mandat 309 głosów z drugiej tury, zamierzam więc ubiegać się oczywiście o funkcję wiceprzewodniczącej w tym zarządzie z ramienia Rady Krajowej - podkreśliła.

Hołownia wicepremierem?

Gościni "Faktów po Faktach" mówiła też o pozycji Szymona Hołowni i odpowiadała na pytania o to, co twórca Polski 2050 teraz zrobi i jakie miejsce w partii może mu ewentualnie przypaść.

- Ja zrozumiałam wypowiedzi Szymona Hołowni (przed wyborami - red.) tak, że on absolutnie chce pozostać dalej w grze. Myślę, że Hołownia byłby doskonałym wicepremierem z Polski 2050 w naszym rządzie - stwierdziła. Dodała też, że "chętnie wpółpracowałaby z panem marszałkiem",ale "będzie to zależało na pewno nowej pani przewodniczącej i samego Hołowni".

- Będziemy chcieli z Katarzyną zwołać w najbliższym czasie zjazd krajowy, który wprowadzi funkcję honorowego przewodniczącego dla marszałka Hołowni - powiedziała, zaznaczając, że będzie to "tematem dyskusji" w czasie takiego zebrania.

