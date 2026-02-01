Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
"FAKTY PO FAKTACH"

Paulina Hennig-Kloska: Szymon Hołownia byłby doskonałym wicepremierem

Paulina Hennig-Kloska
Paulina Hennig-Kloska: Hołownia byłby doskonałym premierem
Źródło: TVN24
Ja zrozumiałam wypowiedzi Szymona Hołowni tak, że on absolutnie chce pozostać dalej w grze - stwierdziła w TVN24 ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Gościni "Faktów po Faktach", która dzień wcześniej przegrała wybory na przewodniczącą Polski 2050 oceniła też, że Hołownia mógłby być "doskonałym" wicepremierem.

Pytana o przegrane stosunkiem 350:309 wybory w Polsce 2050 z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, Paulina Hennig-Kloska powiedziała w TVN24, że "ubolewa, że zabrakło tych 21 głosów, które przerzucone na tę stronę dałyby jej wygraną", ale jednocześnie - jak zwróciła uwagę - "dostała bardzo duży mandat" od członków ugrupowania, a to oznacza ogromne zaufanie społeczne. Dodała jednak, że, "sportowy charakter wymaga tego, by umieć czasami przegrać".

Hennig-Kloska potwierdziła, że miała okazję rozmawiać z Pełczyńska-Nałęcz po sobotnim rozstrzygnięciu. Zaprzeczyła jednak, że dostała propozycję objęcia stanowiska zastępczyni nowej przewodniczącej.

- Wnosząc mandat 309 głosów z drugiej tury, zamierzam więc ubiegać się oczywiście o funkcję wiceprzewodniczącej w tym zarządzie z ramienia Rady Krajowej - podkreśliła.

Hołownia wicepremierem?

Gościni "Faktów po Faktach" mówiła też o pozycji Szymona Hołowni i odpowiadała na pytania o to, co twórca Polski 2050 teraz zrobi i jakie miejsce w partii może mu ewentualnie przypaść.

- Ja zrozumiałam wypowiedzi Szymona Hołowni (przed wyborami - red.) tak, że on absolutnie chce pozostać dalej w grze. Myślę, że Hołownia byłby doskonałym wicepremierem z Polski 2050 w naszym rządzie - stwierdziła. Dodała też, że "chętnie wpółpracowałaby z panem marszałkiem",ale "będzie to zależało na pewno nowej pani przewodniczącej i samego Hołowni".

- Będziemy chcieli z Katarzyną zwołać w najbliższym czasie zjazd krajowy, który wprowadzi funkcję honorowego przewodniczącego dla marszałka Hołowni - powiedziała, zaznaczając, że będzie to "tematem dyskusji" w czasie takiego zebrania.

OGLĄDAJ: "Proszę też, żebyście nie robili ze mnie jakiegoś rozchwianego gościa"
pc

"Proszę też, żebyście nie robili ze mnie jakiegoś rozchwianego gościa"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aaw/adso

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Polska 2050Szymon HołowniaPaulina Hennig-Kloska
Czytaj także:
Misuzulu kaZwelithini
Król powiedział "kwerekwere". W kraju szok
Świat
Dania mistrzem Europy
Twarda bitwa dla gospodarzy. Duńczycy mistrzami Europy
EUROSPORT
Opady marznące
Co dalej w pogodzie? Idzie zmiana
METEO
imageTitle
Trener Legii upokorzony w debiucie
EUROSPORT
imageTitle
Przebudzenie Żyły. "To są skoki, tego nie można starać się zrozumieć"
EUROSPORT
imageTitle
Van der Poel klasą dla siebie. Obronił tytuł mistrza świata
EUROSPORT
Noc będzie mroźna
Prawie 40 stopni mrozu. Taka może być temperatura odczuwalna tej nocy
METEO
Policja bada szczegóły zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne)
Naczelnik wydziału zwalczania korupcji zwolniony
Wrocław
Mróz, śnieg, zima
Tutaj ferie będą dłuższe
METEO
Siły bezpieczestwa na ulicach Beludżystanu po atakach bojowników
Chcą niepodległości, zaatakowali. 190 zabitych
Świat
imageTitle
Dominacji Prevca końca nie widać. Udany dzień Żyły
EUROSPORT
imageTitle
Matty Cash kopnięty w brzuch. Brutalne zagranie w Anglii
EUROSPORT
Szwajcaria
Walczył o życie cały miesiąc. Nastolatek zmarł
Świat
Pełnia Księżyca, zima, śnieg
"Ta noc będzie ekstremalnie jasna". Dlaczego?
METEO
imageTitle
Trudne wejście Rakowa w nową erę. Lider ekstraklasy lepszy
EUROSPORT
Rosjanie uderzyli obok autobusu służbowego w w rejonie miasta Pawłohrad
Dron uderzył obok autobusu. Kilkanaście osób nie żyje
Świat
Rosjanie zaatakowali szpital położniczy w Zaporożu
Rodzące kobiety na celowniku. Rosjanie zaatakowali szpital
Świat
Uderzył w słup energetyczny
Pijany wjechał w słup, odciął mieszkańcom prąd
Lublin
imageTitle
Real uciekł spod topora. W setnej minucie
EUROSPORT
1 godz 2 min
gitara_czerwona
Koncert marzeń, cena zwala z nóg. Kto drenuje portfele fanów?
Pogłos
Prognozowana temperatura w poniedziałek 2.02 na godz. 7
Mapy pokazują, jak tej nocy temperatura mocno spadnie
METEO
HC-130J Combat King
Media: w stronę Iranu leci samolot, którego nigdy nie wysyła się na rutynowe misje
Świat
Namalował na zabytku barwy flagi Polski i znak Polski Walczącej. Usłyszał zarzuty
"Nazar" znów w areszcie. Patostreamer groził partnerce
Trójmiasto
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Ukrył ciało matki w walizce i wyrzucił
Białystok
shutterstock_2647381995
Inspektorat sanitarny ostrzega przed szklankami z ołowiem
BIZNES
imageTitle
Kvandal nie do zatrzymania. Norweżka świetna przed igrzyskami
Najnowsze
Starcia z policją w Turynie
"To się nazywa próba zabójstwa". 96 rannych policjantów we Włoszech
Świat
imageTitle
Fani zachwyceni. Szwajcarska wygrana w Crans-Montanie
EUROSPORT
Maciej Wierzyński
Opowieści z życia
Opinie
65-latek był mieszkańcem wsi Rzerzęczyce
65-latek zamarzł niedaleko domu
Katowice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica