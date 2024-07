Paszyk o ustawie o aborcji: bicie piany

Minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk (PSL-Trzecia Droga) odnosząc się do tej kwestii w "Jeden na jeden" w TVN24, powiedział, że "w przeciwieństwie do innych polityków, Władysław Kosiniak-Kamysz, ja osobiście i nasze ugrupowanie polityczne i przed wyborami jesiennymi ubiegłego roku i w trakcie tych wyborów jasno mówiliśmy, jakie mamy poglądy, jeśli chodzi o liberalizację prawa aborcyjnego".

Na uwagę, że można było pokazać, że politycy zrobili jako koalicja, która ma w swojej umowie koalicyjnej prawa kobiet, wszystko co w ich mocy, odpowiedział: - Ale ja nie chcę robić wszystko, co w naszej mocy, co się skończy w koszu u pana prezydenta w Pałacu Prezydenckim.

Paszyk: powrót do kompromisu aborcyjnego jest lepszy niż demolka ustawowa

Prowadząca program Agata Adamek zauważyła, że "podnosząc rękę przeciw takiej ustawie, podnosi też rękę przeciw temu, żeby zmieniło się to, o czym piszą prokuratorzy w swoim raporcie dotyczącym karania za pomocnictwo w aborcji". - A piszą o tym, że karany jest na przykład ojciec czternastolatki, który pomógł jej dostać tabletkę, która doprowadziła do aborcji, dostał rok więzienia w zawieszeniu. Karany jest chłopak, dziewiętnastolatek, który pomógł swojej dziewczynie - dodała.

Na uwagę, że premier mówi, że powrót do kompromisu jest nie do zaakceptowania, bo nowym kompromisem może być dekryminalizacja, Pasyzk powiedział, że "tu się różnimy".

- Szanujemy spojrzenie na kwestie prawa aborcyjnego naszych partnerów koalicyjnych i wielu Polaków, ale też prosimy o uszanowanie i mamy do tego też prawo naszego spojrzenia na ten temat. Łączy nas jedno. To znaczy dobra wola znalezienia rozwiązania na to, aby te patologiczne sytuacje, które mają miejsce po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, wyeliminować z naszego życia, z naszej przestrzeni. I to jest do zrobienia - ocenił.