Polska Rzecznik ministra odpowiada Rafałowi Leśkiewiczowi. Chodzi o oszustwo z galą pod patronatem prezydenta Kuba Koprzywa |

Tusk o oszustwie z wykorzystaniem wizerunku Nawrockiego: od początku sądziłem, że to nieprawdopodobne Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński we wpisie na X w czwartek komentował "manipulację prezydenckiego rzecznika ocierającą się o dezinformację". Chodzi o oszustwo internetowe w sprawie rzekomej gali bokserskiej organizowanej pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego.

Dobrzyński przekazał, że 9 października tego roku kancelaria prezydenta "zwróciła się do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z prośbą o informacje dotyczące strony internetowej używającej nazwy 'NOWROCKY', która może kojarzyć się z nazwiskiem Prezydenta RP Karola Nawrockiego".

Podkreślił, że "to nie było zawiadomienie o przestępstwie ani 'polecenie podjęcia działań'".

Jacek Dobrzyński o oszustwie z galą pod patronatem prezydenta

Rzecznik przekazał, że w tym piśmie zadano konkretne pytania w trybie artykułu 18 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

Artykuł 18 mówi o tym, że szefowie Agencji niezwłocznie przekazują prezydentowi i premierowi informacje mogące mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Polski. Stanowi też, że szefowie Agencji przekazują prezydentowi te informacje "w każdym przypadku, kiedy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej tak zdecyduje".

Dobrzyński poinformował, że kancelaria prezydenta otrzymała odpowiedź 19 października i odnosiła się ona "do wszystkich przesłanych pytań". "Tymczasem prezydencki rzecznik, miesiąc od otrzymania odpowiedzi, nagle pisze o 'zgłoszeniu do ABW' i apeluje, by służby działały szybko i skutecznie" - napisał Dobrzyński. Dodał, że Rafał Leśkiewicz "skrzętnie pomija przy tym fakt, że ABW odpowiedziała już na pytania kancelarii".

"Prezydent ma prawo do informacji i je otrzymał. Sugerowanie, że ABW nie zareagowała, wprowadza opinię publiczną w błąd" - podsumował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

W związku z licznymi pytaniami dziennikarzy i manipulacją prezydenckiego rzecznika ocierającą się o dezinformację, uprzejmie informuję:

▶️ 9 października br. Kancelaria Prezydenta RP zwróciła się do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z prośbą o informacje dotyczące strony… — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) November 19, 2026 Rozwiń

Rzecznik prezydenta o oszustwie w sprawie gali bokserskiej

Dobrzyński odniósł się do środowego wpisu prezydenckiego rzecznika. Leśkiewicz napisał, że jeśli chodzi o rzekomo organizowaną galę bokserską z udziałem prezydenta, to "mamy do czynienia z internetowym oszustwem".

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Poinformował, że "strona internetowa nawiązująca w swojej nazwie do nazwiska prezydenta została kilka tygodni temu zgłoszona do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego". "Dziś ponownie zostanie skierowane pismo do ABW w tej sprawie. Służby powinny zadziałać szybko i skutecznie - mają wszelkie narzędzia do tego, by ustalić kto stoi za świadomym wprowadzaniem ludzi w błąd" - napisał Leśkiewicz.