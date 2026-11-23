Polska Plotka o spotkaniu Mateusza Morawieckiego z Donaldem Tuskiem. Politycy Rozwoju Plus reagują Oprac. Aleksandra Sapeta |

Morawiecki nie przywitał się z Kaczyńskim na posiedzeniu RBN Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański, Jakub Kaczmarczyk/PAP

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Z niedzielnego wpisu Oskara Szafarowicza, działacza PiS wynika, że do rzekomego spotkania byłego premiera Mateusza Morawieckiego z obecnym szefem rządu Donaldem Tuskiem miało dojść w piątek 20 listopada w "ekskluzywnej restauracji w Nowym Sączu". Sugerował, że w rozmowach miał uczestniczyć też polski biznesmen Zbigniew Jakubas.

"Zaczęło się od rosołu, na drugie pierogi. Potem już twarda polityka… Magdalenka 2.0 ma dziś miejsce na Podhalu" - czytamy we wpisie Szafarowicza.

Piątek, 20 listopada 2026r., godziny mocno popołudniowe.



Ekskluzywna restauracja w Nowym Sączu.



Zbigniew Jakubas (wpływowy polski biznesmen, https://t.co/foHl8nI172. właściciel spółki Newag); Mateusz Morawiecki (były premier, lider podprogowej formacji Rozwój Plus); Donald… — Oskar Szafarowicz (@Szafarowicz2001) November 22, 2026 Rozwiń

Wcześniej plotkę o spotkaniu opisał prawicowy portal "Do Rzeczy". Autorzy tekstu powoływali się między innymi na źródło związane z Suwerenną Polską - byłą partią Zbigniewa Ziobry.

W poniedziałek Morawiecki opublikował zdjęcie pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. "Dzisiaj w Mławie rosół i pierogi z Marszałkiem" - skomentował we wpisie na X.

Dzisiaj w Mławie rosół i pierogi z Marszałkiem 😉 pic.twitter.com/u51OMNRdZf — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) November 23, 2026 Rozwiń

Poseł Rozwoju Plus wezwał Szafarowicza do przeprosin i zagroził pozwem

Na wpis działacza PiS zareagowali politycy Rozwoju Plus. Poseł Paweł Jabłoński wezwał Szafarowicza, "jako pełnomocnik Mateusza Morawieckiego", do "natychmiastowego usunięcia dokonanego przez Pana naruszenia dóbr osobistych mojego mocodawcy". Polityk Rozwoju Plus jest adwokatem.

Jabłoński zażądał usunięcia wpisu, komentarzy pod wpisami innych użytkowników oraz zamieszczenia na profilu X Szafarowicza przeprosin o treści: "Ja, Oskar Szafarowicz, oświadczam że mój wpis zamieszczony 22 listopada 2026 r. o godz. 19:36, jakoby Mateusz Morawiecki spotkał się z Donaldem Tuskiem i Zbigniewem Jakubasem był nieprawdziwy. Podobnie nieprawdziwe były pozostałe moje wpisy w tej sprawie. Przepraszam za pomówienie."

Polityk wezwał do utrzymania tego wpisu przypiętego na profilu Szafarowicza przez okres siedmiu dni. Zgodnie z wpisem posła Rozwoju Plus Szafarowicz miałby też wpłacić 10 tysięcy złotych na rzecz Caritas Polska w niedzielę do godziny 21.30. Wpis Jabłońskiego pojawił się o godzinie 20.54.

"W razie niezastosowania się do wezwania w tym terminie, skierowany zostanie przeciwko Panu pozew do sądu" - zapowiedział Jabłoński.

"Jednocześnie wskazuję, że w takim wypadku, w razie pogłębiania się skutków dokonanych przez Pana naruszeń, mój mocodawca zastrzega sobie prawo do żądania zapłaty przez Pana adekwatnie wyższej kwoty na wskazany cel społeczny" - dodał.

Szanowny Panie @Szafarowicz2001,

działając jako pełnomocnik Mateusza Morawieckiego, wzywam Pana do natychmiastowego usunięcia dokonanego przez Pana naruszenia dóbr osobistych mojego mocodawcy, poprzez:



1) usunięcie wpisu z godz. 19:36 z dnia 22 listopada 2026 r., a także… https://t.co/SonpcubBv8 — 🇵🇱 Paweł Jabłoński (@paweljablonski_) November 22, 2026 Rozwiń

W niedzielę po godzinie 22 Szafarowicz zamieścił kolejny wpis. "Każdy ma prawo się pomylić - to ludzka rzecz. Tak, jest mi wstyd, zwłaszcza, że kończyłem szkołę średnią z oceną bardzo dobrą z geografii. Nowy Sącz (urokliwe miejsce) to nie Podhale, lecz Kotlina Sądecka. Mea culpa" - napisał na platformie X.

Każdy ma prawo się pomylić - to ludzka rzecz. Tak, jest mi wstyd, zwłaszcza, że kończyłem szkołę średnią z oceną bardzo dobrą z geografii.



Nowy Sącz (urokliwe miejsce) to nie Podhale 🫣, lecz Kotlina Sądecka. Mea culpa. — Oskar Szafarowicz (@Szafarowicz2001) November 22, 2026 Rozwiń

Seria wpisów polityków Rozwoju Plus

Na wpis działacza PiS zareagowali też inni politycy ugrupowania Mateusza Morawieckiego.

"Oczywiście wyssane z palca kłamstwo" - napisał europoseł Piotr Mueller w jednym z wpisów. Po oświadczeniu Jabłońskiego dodał kolejny: "Czas na zajęcia praktyczne z prawa dla Oskara Szafarowicza i innych kłamców". Szafarowicz jest studentem prawa.

Czas na zajęcia praktyczne z prawa dla @Szafarowicz2001 i innych kłamców 😁 https://t.co/9K5R66QbxO — Piotr Müller (@PiotrMuller) November 22, 2026 Rozwiń

"Cyniczna i podła manipulacja Oskara musi spotkać się z ostrą odpowiedzią!" - skomentował poseł Łukasz Kmita.

Cyniczna i podła manipulacja Oskara musi spotkać się z ostrą odpowiedzią! https://t.co/NwFQOFEFFZ — Łukasz Kmita (@Lukasz_Kmita) November 22, 2026 Rozwiń

Z kolei poseł Janusz Cieszyński opublikował zdjęcie Szafarowicza z podpisem: "Tak wygląda kłamca".

Tak wygląda kłamca pic.twitter.com/CVODWwHFQy — Janusz Cieszyński (@jciesz) November 22, 2026 Rozwiń

"Weekend u niektórych jak widać zaczął się wyjątkowo późno… Tragifarsa i totalny fejk news" - skomentowała posłanka Rozwoju Plus Olga Semeniuk-Patkowska.

"Z czyjego palca wyssane są te bzdury? Niech Pan to lepiej po prostu skasuje Panie Szafarowicz" - zwrócił się z kolei poseł Piotr Uściński.

Z czyjego palca wyssane są te bzdury? Niech Pan to lepiej po prostu skasuje Panie @Szafarowicz2001 https://t.co/PhPsWRy57w — Piotr Uściński 🇵🇱 (@PiotrUscinski) November 22, 2026 Rozwiń

"Oskar, już po wieczorynce" - napisał europoseł Waldemar Buda.

Oskar, już po wieczorynce. https://t.co/pwcYV74Gyi — Waldemar Buda (@waldemar_buda) November 22, 2026 Rozwiń

Oskar Szafarowicz - kim jest

Szafarowicz jest studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Działacz PiS wspiera też ruch Roberta Bąkiewicza. Znany jest z komentowania polityki w mediach społecznościowych i występuje w sprzyjających PiS mediach.

Popularność przyniosła mu działalność w młodzieżówce partii Jarosława Kaczyńskiego oraz na kanale "Okiem młodych" na Tik Toku. W 2023 roku został zatrudniony w PKO BP. Według "Wirtualnej Polski" pracował m.in. w "obszarze prezesa zarządu, pionie zarządzania personelem, w departamencie kapitału pracownika, w biurze zarządzania wartością pracownika, w zespole planowania i sprawozdawczości". Na początku 2024 roku odszedł z pracy w banku.