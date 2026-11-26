Polska Pożar budynku wielorodzinnego w Opolu. Ewakuowano 27 osób Oprac. Adam Styczek |

Opole Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Dyżurny Państwowej Straży Pożarnej przekazał, że o godzinie 20.27 wpłynęło zgłoszenie o pożarze mieszkania w Opolu przy ulicy Odrzańskiej. Na miejsce zadysponowano 11 zastępów straży pożarnej.

Z budynku ewakuowano łącznie 27 osób, z których siedem zostało przekazane pod opiekę zespołów ratownictwa medycznego w celu przebadania - poinformował oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej starszy kapitan Paweł Kolera.

Trwa organizowanie zastępczego miejsca noclegu dla mieszkańców, ponieważ tej nocy raczej nie wrócą do budynku ze względu na odcięcie wszystkich mediów - dodał.

Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdjęcia: Shutterstock

Oficer prasowy przekazał o godzinie 21.30, że strażakom udało się powstrzymać główne zagrożenie pożarowe i służby skupiają się na dogaszaniu.