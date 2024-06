Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku chciało zmienić wystawę główną, co wiązałoby się z usunięciem portretu ojca Kolbego i zdjęcia rodziny Ulmów. Przeciwko zmianom odbyły się protesty. W sobotę muzeum poinformowało, że "do ekspozycji stałej zostaną włączeni o. Maksymilian Kolbe i rodzina Ulmów". "Zdecydowana postawa przynosi efekt!" - napisał wiceminister i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dyrekcja muzeum, którą od kwietnia zarządza prof. Rafał Wnuk, poinformowała we wtorek o planowanych i wprowadzonych zmianach w wystawie głównej, która ma powrócić do stanu z 2017 r. Chodziło m.in. o usunięcie z wystawy portretu o. Maksymiliana Kolbego, a także wielkoformatowej fotografii rodziny Ulmów. Krytycznie do decyzji odnieśli się m.in. wicepremier, szef MON, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oraz posłowie PiS . W piątek w Gdańsku i Warszawie odbyły się protesty przeciwko zmianom. Wzięło w nich udział kilkadziesiąt osób.

Ojciec Kolbe i rodzina Ulmów "wśród innych bohaterów" muzeum

Kosiniak-Kamysz: zdecydowana postawa przynosi efekt

Zmiany w Muzeum II Wojny Światowej

We wtorkowym komunikacie MIIWŚ poinformowano o powrocie "do pierwotnej wizji autorów sekcji "System obozów koncentracyjnych" i "Droga do Auschwitz" części wystawy zatytułowanej "Groza wojny"". Jak stwierdzono, w pierwszej z nich "nie bez powodu nie było przedwojennych fotografii więźniów ani historii powszechnie znanych osób". "Pokazano za to takie elementy codzienności, jak obozowy reżim, głód, eksperymenty medyczne, opór, czas wolny itp. Wprowadzenie gabloty poświęconej wyłącznie duchownym rzymskokatolickim oraz zawieszenie w centralnych punktach tej przestrzeni portretów o. Kolbego i rtm. Pileckiego zaburzyło antropologiczny charakter narracji" - podkreślono.