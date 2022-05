Od początku rosyjskiej inwazji 3,5 miliona osób wjechało do Polski z Ukrainy

Straż Graniczna przekazała w sobotę, że liczba osób przybyłych z Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji przekroczyła 3,5 miliona. Liczna jest jednak grupa osób, które po początkowej ucieczce zdecydowały się wrócić do ojczyzny. W piątek granicę z Polski do Ukrainy przekroczyło - oczywiście w różnym celu - więcej ludzi niż tego samego dnia podążało w kierunku przeciwnym.

W sobotę mija 87. dzień wojny w Ukrainie . Jak przekazała Straż Graniczna, w tym czasie jej funkcjonariusze odprawili na przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 3,5 mln osób. Tylko ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało prawie 24 tysięcy osób, a w sobotę do godziny 7 rano - 5,6 tys. osób.

Nie wszystkie te osoby w Polsce zostały. Wiele zdecydowało się wyjechać do innych krajów, a inni już wrócili do ojczyzny, mimo że trwają tam działania wojenne.

Jak wskazują dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) z początku maja "już 102 tys. obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na ich kraj, znalazło w Polsce zatrudnienie" . Zdecydowana większość z nich to kobiety.

W polskich szkołach jest też coraz więcej uczniów z Ukrainy. Dla przykładu - władze edukacyjne podały, że do polskiego egzaminu ósmoklasisty przystąpi w tym roku, we wtorek 24 maja, ok. 7150 uczniów - obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego.