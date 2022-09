Nowość w przepisach dla pieszych. Od środy pojawiają się przejścia sugerowane

- Będzie to usankcjonowanie, urealnienie tego, co się dzieje na drodze. Bardzo często widzimy wydeptane przez pieszych ścieżki, którzy przechodzą z jakiegoś urzędu, centrum handlowego przez jezdnię pomimo, że nie ma tam wyznaczonego przejścia – wyjaśnia ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego Marek Konkolewski.

Przejścia sugerowane na Zachodzie funkcjonują od lat

Teraz również Polsce to może być duża zmiana w myśleniu o poruszaniu się na drodze. Przepisy o przejściach sugerowanych wchodzą w życie 21 września. - Są obawy, że będzie dyskusja, czy to jest przejście sugerowane, czy może jakaś pozostałość sprzed kilku lat i będzie to jakaś nie do końca zgodna z prawdą sugestia dla użytkownika – obawia się Furgalski.