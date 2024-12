Wchodzą w życie przepisy, które mają poprawić działanie wymiaru sprawiedliwości

Poprawa funkcjonowania systemu sprawiedliwości

Adres do e-Doręczeń

Od 1 stycznia 2025 roku adwokaci, radcy prawni, notariusze, doradcy restrukturyzacyjni, doradcy podatkowi i rzecznicy patentowi będą mieli obowiązek posiadania adresu do e-Doręczeń wpisanego do bazy adresów elektronicznych (BAE) i aktywacji e-skrzynek. Będą poprzez nie komunikować się nawzajem oraz przesyłać pisma do tych urzędów, które wdrożyły już e-Doręczenia. W przypadku sądów, trybunałów, komorników, prokuratury, organów ścigania i Służby Więziennej będzie to możliwe od 1 października 2029 roku - poinformował resort.