Dziennikarka radiowej Trójki Katarzyna Stoparczyk zginęła w piątek w wypadku samochodowym. Redaktorka, autorka książek i popularnych audycji przed tragedią gościła na festiwalu w Stalowej Woli. W sobotę miała uczestniczyć w Kongresie Kobiet w Katowicach.

"Kasię poznałem niemal trzydzieści lat temu na korytarzach Radia Wrocław. Opowiadaliśmy na antenie regionalnej rozgłośni rozmaite miejskie historie i ona nigdy nie miała wątpliwości, że zadawanie pytań będzie jej pomysłem na całe życie. Była wnikliwa, po dziennikarsku uparta, z głową kipiącą od niebanalnych pomysłów" - wspomniał dziennikarkę prezes Polskiego Radia Paweł Majcher.

"Zawsze miała w sobie dziecięcą ciekawość świata, wrażliwość i dociekliwość. Cierpliwie wsłuchiwała się w słowa, którymi dzielili się z nią rozmówcy" - podkreślił.

Z ogromnym żalem i smutkiem informujemy o śmierci naszej redakcyjnej koleżanki Katarzyny Stoparczyk. Dzielimy się tą... Posted by Paweł Majcher on Friday, September 5, 2025 Rozwiń Źródło: Facebook

Paweł Majcher wspomniał, że Katarzyna Stoparczyk "przez lata niezmiennie potrafiła intrygować słuchaczy Trójki czekających na Jej audycje 'Zagadkowej Niedzieli'". "Sama też lubiła dawać zaskakiwać się nieograniczoną wyobraźnią 'Małych', jak mówiła o swoich dziecięcych bohaterach. Nigdy nie zdradzała ich tajemnic i potrafiła namówić nawet opornego rozmówcę do dzielenia się swoimi refleksjami. Miała niebywały talent do organizowania niesztampowych wywiadów i wyszukiwania wspaniałych talentów. Sama była Mistrzynią Mowy Polskiej" - dodał.

"Kasia emanowała piękną energią, uśmiechała się i doceniała drobne rzeczy. Rozdawała swoje emocje, tym którzy ich potrzebowali, dzieliła się pomysłami i pojawiała się zawsze, gdy ważne było wsparcie" - stwierdził Paweł Majcher.

Majcher: zostają po niej nagrania, książki i wspomnienia

Prezes Polskiego Radia Paweł Majcher zwrócił uwagę, że Katarzyna Stoparczyk "dzieliła się swoim doświadczeniem, angażowała w wiele edukacyjnych projektów i inicjatyw, które wspierały najmłodszych". "Walczyła o ich prawa i szacunek. Doceniała, rozumiała, starała się, by głos dzieci też miał znaczenie" - dodał.

"Zostają po niej nagrania, książki i wspomnienia, które my radiowcy, słuchacze i fani Kasi będziemy pielęgnować. Z wdzięcznością za te wszystkie momenty, w których Jej praca dawała nam powody do roześmiania się, ale też refleksji i zupełnie innej perspektywy" - przekazał.

"Jedna z jej małych rozmówczyń mówiła, że gdy ktoś umiera, trzeba go przytulić. Przytulamy cię Kasiu ciepło. W tych najtrudniejszych chwilach nasze myśli krążą wokół Ciebie, Twojej rodziny i bliskich. Życzymy Wam siły i wsparcia, które pozwoli przetrwać ten bolesny czas" - dodał.

