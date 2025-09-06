Logo strona główna
Polska

Nie żyje Katarzyna Stoparczyk. Wspomnienie prezesa Polskiego Radia Pawła Majchera

Katarzyna Stoparczyk
Katarzyna Stoparczyk
Źródło: Wojciech Strozyk/REPORTER/EastNews
Kasia emanowała piękną energią, uśmiechała się i doceniała drobne rzeczy - tak prezes Polskiego Radia Paweł Majcher wspomina tragicznie zmarłą Katarzynę Stoparczyk. Dziennikarka zginęła w piątek w wypadku samochodowym.

Dziennikarka radiowej Trójki Katarzyna Stoparczyk zginęła w piątek w wypadku samochodowym. Redaktorka, autorka książek i popularnych audycji przed tragedią gościła na festiwalu w Stalowej Woli. W sobotę miała uczestniczyć w Kongresie Kobiet w Katowicach.

Nie żyje Katarzyna Stoparczyk
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nie żyje Katarzyna Stoparczyk

Rzeszów

"Kasię poznałem niemal trzydzieści lat temu na korytarzach Radia Wrocław. Opowiadaliśmy na antenie regionalnej rozgłośni rozmaite miejskie historie i ona nigdy nie miała wątpliwości, że zadawanie pytań będzie jej pomysłem na całe życie. Była wnikliwa, po dziennikarsku uparta, z głową kipiącą od niebanalnych pomysłów" - wspomniał dziennikarkę prezes Polskiego Radia Paweł Majcher.

"Zawsze miała w sobie dziecięcą ciekawość świata, wrażliwość i dociekliwość. Cierpliwie wsłuchiwała się w słowa, którymi dzielili się z nią rozmówcy" - podkreślił.

Paweł Majcher wspomniał, że Katarzyna Stoparczyk "przez lata niezmiennie potrafiła intrygować słuchaczy Trójki czekających na Jej audycje 'Zagadkowej Niedzieli'". "Sama też lubiła dawać zaskakiwać się nieograniczoną wyobraźnią 'Małych', jak mówiła o swoich dziecięcych bohaterach. Nigdy nie zdradzała ich tajemnic i potrafiła namówić nawet opornego rozmówcę do dzielenia się swoimi refleksjami. Miała niebywały talent do organizowania niesztampowych wywiadów i wyszukiwania wspaniałych talentów. Sama była Mistrzynią Mowy Polskiej" - dodał.

"Kasia emanowała piękną energią, uśmiechała się i doceniała drobne rzeczy. Rozdawała swoje emocje, tym którzy ich potrzebowali, dzieliła się pomysłami i pojawiała się zawsze, gdy ważne było wsparcie" - stwierdził Paweł Majcher.

Majcher: zostają po niej nagrania, książki i wspomnienia

Prezes Polskiego Radia Paweł Majcher zwrócił uwagę, że Katarzyna Stoparczyk "dzieliła się swoim doświadczeniem, angażowała w wiele edukacyjnych projektów i inicjatyw, które wspierały najmłodszych". "Walczyła o ich prawa i szacunek. Doceniała, rozumiała, starała się, by głos dzieci też miał znaczenie" - dodał.

"Zostają po niej nagrania, książki i wspomnienia, które my radiowcy, słuchacze i fani Kasi będziemy pielęgnować. Z wdzięcznością za te wszystkie momenty, w których Jej praca dawała nam powody do roześmiania się, ale też refleksji i zupełnie innej perspektywy" - przekazał.

"Jedna z jej małych rozmówczyń mówiła, że gdy ktoś umiera, trzeba go przytulić. Przytulamy cię Kasiu ciepło. W tych najtrudniejszych chwilach nasze myśli krążą wokół Ciebie, Twojej rodziny i bliskich. Życzymy Wam siły i wsparcia, które pozwoli przetrwać ten bolesny czas" - dodał.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: asty

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Wojciech Strozyk/REPORTER/EastNews

MediaPolskie Radio
