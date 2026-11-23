Dziś o politycznych wpływach w Narodowym Banku Polskim i o tym, na co idą publiczne pieniądze z budżetu tej instytucji.
Jutro - mechanizmy nacisku w NBP, wewnętrzne intrygi na dworze Adama Glapińskiego oraz co czeka niepokornych buntowników.
Była pracowniczka: - Na wyjazd do Davos [na Światowe Forum Ekonomiczne - red.] dla prezesa i jego "dwórek" na specjalne zamówienie uszyto płaszcze w kolorze camel. Pojechali w nich do Szwajcarii, żeby lepiej wyglądać. Prezes, dwie "dwórki" i kierowca, wszyscy w płaszczach za kilka tysięcy.
Prof. Joanna Tyrowicz z Rady Polityki Pieniężnej: - Prezes ma słabość do złota. Nawet wnętrza wind w siedzibie banku kazał zmienić na takie w złotym kolorze.
Były pracownik Departamentu Komunikacji NBP: - Za każde wypożyczenie ekranu, na tle którego Glapiński stoi na konferencjach, bank centralny płacił co miesiąc.