Prezes NBP Adam Glapiński w samochodzie przed parlamentem po tym, jak sejmowa komisja finansów publicznych pozytywnie zaopiniowała jego kandydaturę na drugą kadencję (kwiecień 2022 r.)

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- Dekada to wystarczająco długo, by pozbyć się krytyków i dostosować strukturę banku do własnych potrzeb. Glapiński, jak pokazują państwa ustalenia, doskonale to wykorzystuje - komentuje ekonomista prof. Bogusław Grabowski, były członek Rady Polityki Pieniężnej.

Od kilku miesięcy spotykam się z byłymi i obecnymi pracownikami najważniejszej instytucji finansowej w kraju. Opowiadają, jak wygląda praca w NBP pod kierownictwem Adama Glapińskiego. Moi informatorzy to wiele osób, od szeregowych pracowników do tych na najwyższych szczeblach. O sytuacji w banku centralnym pod rządami Adama Glapińskiego mówią anonimowo - w obawie przed konsekwencjami. Wszystkie wypowiedzi są jednak autoryzowane.