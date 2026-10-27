Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Natasza Geldon o Nawrockim. "Moglibyśmy sobie spojrzeć w oczy"

|
Rozprawa w procesie Karola Nawrockiego przeciw Onetowi
Świadek o Grand Hotelu: byłam zszokowana
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Chciałabym, aby prawda była znana powszechnie - powiedziała Natasza Geldon, była pracowniczka ochrony sopockiego Grand Hotelu, która zeznawała w sprawie Karol Nawrocki kontra Onet. W rozmowie z dziennikarką portalu opowiedziała o swojej dawnej znajomości z Nawrockim oraz powodach, dla których zdecydowała się zabrać głos i ujawnić swoją tożsamość.

Natasza Geldon pracowała przed laty w ochronie sopockiego Grand Hotelu. Jak wspominała w rozmowie z Magdaleną Rigamonti, zatrudniła się tam sezonowo, chcąc dorobić podczas wakacji przed rozpoczęciem studiów na Uniwersytecie Gdańskim. W tej samej agencji ochrony pracował wówczas Karol Nawrocki, który studiował historię. Pytana, czy się zakolegowali, odparła: - W pracy? Tak. Mam wrażenie, wciąż po latach, że myśmy się całkiem dobrze trzymali.

Kobieta opowiadała, że zespół był niewielki, a pracownicy, ze względu na zmianowy charakter pracy, często się spotykali. Jak oceniła, panowała między nimi dobra atmosfera. - Miałam takie wrażenie, że jestem ich maskotką drużyny, taką lubianą młodszą koleżanką z pracy - wspominała.

Zapytana, czy Nawrocki był lubianym kolegą, odpowiedziała: - Wydaje mi się, że tak.

Geldon: to był dla mnie szok i niedowierzanie

W trakcie rozmowy Geldon wróciła do sytuacji, którą opisała wcześniej dziennikarzom Onetu i o której zeznawała w procesie dotyczącym publikacji portalu.

Według jej relacji, gdy pełniła dyżur przy hotelowej recepcji, zobaczyła Nawrockiego wchodzącego do budynku w towarzystwie kobiety i mężczyzny. Cała trójka miała następnie pojechać windą na piętra, na których znajdowały się pokoje gościnne. Powiedziała, że ta sytuacja ją "zdziwiła". - W ramach naszych kompetencji nie leżało odprowadzanie gości do windy, tym bardziej jechanie z nimi gdzieś na jakieś piętra - zastrzegła. - Dla mnie to było mega podejrzane, bo nigdy tak nie robiliśmy - mówiła.

Dalej wspomniała, że gdy Nawrocki wrócił w okolice recepcji, zapytała go o tę sytuację. - Karol tylko odpowiedział, że można sobie dorobić, wprowadzając dziewczyny do gości i jeśli miałabym ochotę, to też mogę się przyłączyć, bo można na boku zarobić - opisała.

Geldon odnosząc się w rozmowie z Onetem do tej sytuacji zapewniła, że odmówiła. Podkreśliła, że propozycja była sprzeczna z jej moralnością i zasadami. - Byłam bardzo kategoryczna, że "chyba oszalałeś", "Karol, co ty gadasz". Karol zareagował normalnie, nie pamiętam, żebyśmy tam uskuteczniali jakąś scenę - wspomniała.

Zobaczyła Nawrockiego jako kandydata na prezydenta. "Parsknęłam"

Geldon opowiedziała w Onecie również o swojej reakcji, kiedy po latach zobaczyła dawnego kolegę z pracy w telewizji jako kandydata na prezydenta. - To znowu był dla mnie kolejny szok, kolejne niedowierzanie i bardzo taka absurdalna sytuacja - przyznała.

- Pamiętam, że parsknęłam wręcz w stronę telewizora i mówię: nie do wiary, że to jest ten Karol, z którym ja kiedyś pracowałam w Grand Hotelu, byliśmy razem w agencji, która zajmowała się ochroną Grandu. Pamiętam go tak, jak go pamiętam, zrobił to, co zrobił, a dzisiaj jest kandydatem na prezydenta - mówiła. - Pomyślałam sobie: o kurczę, na jakim świecie my żyjemy - dodała.

Dlaczego zdecydowała się opowiedzieć swoją historię?

Kobieta wyjaśniła, że do rozmowy z dziennikarzami doszło po tym, jak skontaktował się z nią Andrzej Stankiewicz. Gdy w korespondencji wspomniał o Grand Hotelu, domyśliła się, jakich wydarzeń będzie dotyczyć rozmowa.

Jak przyznała, uznała wtedy, że powinna opowiedzieć o swoich doświadczeniach. Dopytywana, czym kierowała się przy podejmowaniu decyzji i o co jej najmocniej w tej sprawie chodzi, odparła: - O sprawiedliwość, o przyzwoitość przede wszystkim, o bycie dobrym człowiekiem, zwłaszcza jeśli się chce sprawować tak wysoko postawiony urząd.

Geldon została również zapytana o obawy związane z publicznym ujawnieniem swojej tożsamości. - Nie chcę popadać w jakąś paranoję. Oczywiście jest troszeczkę strach - przyznała. Jak dodała, spodziewa się fali negatywnych komentarzy, prób podważania jej wypowiedzi i nieprzyjemnych prób kontaktów ze strony innych osób. - Liczę się z tym - podkreśliła.

Natasza Geldon w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie
Natasza Geldon w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP

Geldon o Nawrockim: moglibyśmy sobie spojrzeć w oczy

W rozmowie padło również pytanie o ewentualne spotkanie Geldon z Karolem Nawrockim. - Nie miałabym z tym problemu. Myślę, że moglibyśmy sobie spojrzeć w oczy - odpowiedziała.

Zapytana, czy byłaby w stanie przypomnieć mu wydarzenia sprzed lat, stwierdziła krótko: - Myślę, że już mu przypomniałam.

Geldon odniosła się także do możliwości pojawienia się prezydenta na kolejnej rozprawie. Zastrzegła, że nie chce przewidywać jego decyzji, ponieważ przez dwie dekady ludzie mogą się znacząco zmienić. - Chciałabym wierzyć i chciałabym myśleć, że się stawi - powiedziała.

"Byliśmy od początku pewni"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Byliśmy od początku pewni"

Pytana dalej o to, co oznaczałaby dla niej sprawiedliwość w toczącym się procesie, Geldon wskazała przede wszystkim na publiczne wyjaśnienie wydarzeń, o których opowiedziała. - Po tylu latach sprawiedliwość musi przybrać tylko jedną jedyną postać, czyli faktycznie tego, że ta prawda i to, co się działo, będzie powiedziane na głos - podsumowała.

- Chciałabym, aby po prostu prawda była znana powszechnie. Nieukrywana, niezakopana pod dywan, tylko znana - podkreśliła.

Źródło: Onet
Udostępnij:
Tagi:
Karol NawrockiSądPrezydent RP
Czytaj także:
imageTitle
Rekordowa pula nagród i nowość. To będzie historyczny Turniej Czterech Skoczni
EUROSPORT
imageTitle
Prawnuk Benito Mussoliniego doczekał się premierowego gola
EUROSPORT
Barbara Brodzińska-Mirowska i Andrzej Stankiewicz
Stankiewicz o oświadczeniu Nawrockiego. "Wzywam pana prezydenta"
Pewien Węgier wygrał 30 mln euro w loterii Eurojackpot
Pula w Eurojackpot przekroczyła kolejną granicę
BIZNES
Zniszczenia wywołane przez trąbę powietrzną
Trąba powietrzna na placu budowy. Są ofiary śmiertelne
METEO
deszcz mgla noc shutterstock_2551862973
Widzialność spadnie na łeb na szyję. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Wypłynęło nazwisko nowego trenera Sinnera
EUROSPORT
Benjamin Netanjahu, Gadi Eisenkot
Koniec głosowania w Izraelu. Są wyniki exit poll
Świat
Żołnierz podejrzewany o kradzież auta (zdj. ilustracyjne)
Żołnierz w kradzionym aucie. Miało dojść do przemocy
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Prezydent zwołał posiedzenie RBN. Jest data
Polska
Domański
Domański odpowiada Nawrockiemu. "Fakty są takie"
kropka nad i
Przed salą byli policjanci o ochroniarze zatrudnieni przez Onet
Proces Nawrockiego z Onetem na ostatniej prostej. Kluczowe fakty
Klaudia Ziółkowska
Kierowca ciężarówki uszkodził sieć trakcyjną
Zerwał sieć trakcyjną, sparaliżował ruch, spowodował ogromne straty. Jest nagranie
WARSZAWA
imageTitle
Motor wywrócił się na ostatniej prostej. Niespodziewany bohater Rakowa
EUROSPORT
Wyrzutnia typu Patriot
"Telefony w środku nocy i lawina gorączkowych SMS-ów". Ambasador o "sukcesie całej Polski"
Świat
09.10.2026 Warszawa BlastCast! Podcast Festival , Angelika Trochonowicz Andziaks
Minister finansów o Andziaks: to egoistyczna wypowiedź
BIZNES
Karol Nawrocki
Jak zeznania wpłyną na wizerunek Nawrockiego? Senator KO: nic dwa razy się nie zdarza
fakty po faktach
shutterstock_2620684711
Chciała oznakować rekina, takiej reakcji się nie spodziewała
METEO
Zdewastowany fortepian w Gliwicach
Wiedzą, kto wywrócił fortepian na Rynku. Nagrała go kamera
Katowice
Donald Trump
Trump o sztucznej inteligencji: wkrótce oficjalnie zakażemy
BIZNES
Radosław Sikorski
Sikorski do Nawrockiego: przypominam
Polska
imageTitle
Coraz bardziej koszmarna seria legendy. A wszystko zaczęło się od Polki
EUROSPORT
Izraelczycy czekają w kolejce, aby oddać głos w wyborach do parlamentu
Izraelczycy tłumnie ruszyli do urn. Takiej frekwencji jeszcze nie było
Świat
Autobus wjechał na torowisko tramwajowe
Wjechał na torowisko, utknął w rozchodniku. Autobus zablokował tramwaje
WARSZAWA
plaza wakacje parasol shutterstock_1142848757
Wielomilionowa kara dla biura podróży utrzymana
BIZNES
Rozbiórka bloków na osiedlu Dudziarska
Rozbiórka "osiedla grozy". Ciężki sprzęt burzy bloki
WARSZAWA
Burza Boelo w Wielkiej Brytanii
Tragedia na plaży. Miała wyprowadzać psa, nie żyje
METEO
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Koalicja po odejściu Pełczyńskiej-Nałęcz. Poseł KO: jesteśmy jak jeden mąż
TAK JEST
Zatrzymany 37-latek
Podejrzany o zbrodnię w Holandii zatrzymany w Polsce. Usłyszał zarzuty
Olsztyn
"Bez końca" reż. Michał Marczak
"Bez końca" i "Ojczyzna" z nominacjami do prestiżowych nagród
Tomasz-Marcin Wrona
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica