Generał Bieniek: myślę, że wtargnięcie dronów było intencyjne

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie ataku Rosji na Ukrainę przestrzeń powietrzna polski "została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron". "Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli" - napisano w komunikacie wojska. Przekazano, że armia zaobserwowała "kilkanaście obiektów". Wobec tych, które stanowiły zagrożenie, "podjęto decyzję o neutralizacji". Część zestrzelono. Działania zostały już zakończone.

Generał Bieniek: Rosjanie chcieli sprawdzić, czy to jest prawda

Generał Mieczysław Bieniek, doradca ministra obrony narodowej do spraw bezpieczeństwa, były zastępca dowódcy NATO do spraw transformacji, został zapytany w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, czy to jest jeszcze testowanie polskiego systemu obrony przeciwrakietowej i przeciwdronowej, czy to już jest atak.

Ocenił, że to było "intencyjne". - Po naszym komunikacie dwa dni temu, że podejmiemy już środki zwalczania tych dronów bez względu na to, gdzie i ile ich wtargnie, jeśli je tylko wykryjemy, Rosjanie chcieli sprawdzić, czy to jest prawda - powiedział.

- Być może one nie były wymierzone w konkretne cele, tylko chodziło o to, żeby one wtargnęły i zobaczymy, co Polacy, czy co Sojusz z nimi zrobi - dodał. Jak mówił Bieniek, "sojusz to wykrył, stwierdzono kierunek lotu, oczywiście we współpracy również ze stroną ukraińską, bo jesteśmy cały czas z nimi w kontakcie".

Ocenił, że "to jest celowe sprawdzenie systemu obrony przeciwlotniczej sojuszniczego państwa". - Sprawdzenie, czy ten system działa, czy system wczesnego ostrzegania jest uruchamiany, czy zespoły do zwalczania zarówno radioelektronicznego, jak i ogniowego są gotowe - kontynuował generał.

- Nieprzypadkowo tu latała cysterna NATO-wska. (...) Nieprzypadkowo uruchomiony został AWACS, który również monitorował naszą całą ścianę wschodnią i przestrzeń powietrzną. I to pokazało, że Sojusz nie jest sojuszem na papierze, tylko jest sojuszem (...) który poważnie podchodzi do obrony swoich sojuszników i swojej wschodniej granicy - dodał Bieniek.

