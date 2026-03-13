"Nadał ton" tej decyzji. Tusk: poprowadził Nawrockiego jak za rączkę

Ci, którzy mówią, że to jest wstęp do polexitu, do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, mają niestety coraz więcej racji - powiedział premier Donald Tusk w TVP Info, komentując sprzeciw prezydenta wobec unijnego programu SAFE. Szef rządu rozwiał też wątpliwości wokół ustawy złożonej przez głowę państwa.

Szef rządu w piątek wieczorem odniósł się do kwestii zawetowanej przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy wdrażającej unijny program SAFE. - To, co dzieje się w polityce za sprawą prezydenta Nawrockiego i panów z opozycji, to bardzo niebezpieczna sytuacja - mówił w TVP Info Tusk.

- Sprawa ma fundamentalne znaczenie i nie chodzi o samo weto prezydenta, tylko o to, czy jest naprawdę się czego bać w związku z tym, co się stało z polską polityką po prawej stronie - zaznaczył premier.

Weto prezydenta - zdaniem szefa rządu - to "kluczowy etap tego wielkiego zwrotu, jakiego dokonał prezes [PiS, Jarosław - red.] Kaczyński, i który poprowadził jak za rączkę prezydenta Nawrockiego w stronę zakwestionowania wielkiego projektu". W ocenie Tuska to Kaczyński "nadał ton" tej decyzji. Szef rządu przytoczył wcześniejsze spotkania z Nawrockim, w trakcie których prezydent miał nie wykazywać wątpliwości, "czy brać europejskie pieniądze na obronę".  

>>> Zobacz też: Co warto wiedzieć o SAFE

Tusk: nigdy nie atakowałem PiS za pożyczki z Korei Południowej

"Kampania antyeuropejska", którą według Tuska rozpoczął Kaczyński, postawiła prezydenta w sytuacji bez wyjścia. Szef rządu pytany, czy taka polityka nie skończy się w przyszłości wyjściem z Unii Europejskiej, odparł, że "ci, którzy mówią, że to jest wstęp do polexitu, do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, mają niestety coraz więcej racji".

Politycy PiS i Konfederacji krytykują program SAFE i zawarty w nim mechanizm warunkowości. Przekonują, że w przypadku zmiany władzy w Polsce - UE będzie mogła zablokować pożyczki, które i tak będzie trzeba spłacić. Również prezydent twierdzi, że to "oddanie suwerenności decyzji w sprawie bezpieczeństwa" w ręce Brukseli. O manipulacjach w tej kwestii pisaliśmy w Konkret 24.

Tusk powiedział, że "ta pożyczka, ten kredyt na Polskę Zbrojną - europejski SAFE, to są wielkie pieniądze na wielokrotnie lepszych zasadach niż pisowskie pożyczki z Korei Południowej czy USA". - Polska musi się zbroić; ja nigdy nie atakowałem PiS za to, że zaciągnął kredyt w Korei Południowej na dwukrotnie wyższe oprocentowanie (...). Pożyczki, jakie PiS zaciągnął na sprzęt wojskowy za swoich rządów, będą obciążały polski dług na długie lata, na pokolenia. Ale nie będę ich za to przeklinał, bo wiem, że to była sytuacja, która wymagała szybkich decyzji - podkreślił premier.

Jak mówił, nie wszystkie decyzje podejmowane w tamtej sytuacji "były mądre, ale w sytuacji takiej, w jakiej jesteśmy dzisiaj - wojny, agresji Rosji, być może przyszłego konfliktu amerykańsko-chińskiego, wojny w Iranie i tak dalej, musimy budować choćby podstawowe elementy wspólnoty".

- To weto, to jest wypowiedzenie wielkiej umowy wszystkich Polaków, którą zawarliśmy (...), w której był nasz papież, cała Solidarność i postkomuniści - i wszyscy rozumieli, że Polska musi być osadzona we wspólnocie Zachodu, w NATO, UE, musi budować jak najlepsze relacje z sąsiadami. To na naszych oczach prezydent Nawrocki i prezes Kaczyński próbują wywrócić. Dlatego ta sprawa jest tak serio - ocenił Tusk.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nawrocki tłumaczy się z weta i cytuje Żeromskiego

Prezydent wetuje ustawę o SAFE. Sześć manipulacji w orędziu

Tusk o ustawie prezydenta: nie wchodzi w rachubę

Szef rządu odniósł się także do propozycji przedstawionej przez Nawrockiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego, według której pożyczki z programu SAFE miałyby zostać zastąpione zyskami z działań NBP. Tusk ocenił, że "chyba nikt w Polsce nie ma zaufania" do Glapińskiego. - Ani jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, ani jeśli chodzi o rzetelność - powiedział premier.

- Ta ustawa [zaproponowana przez Nawrockiego i Glapińskiego - red.] w ogóle nie wchodzi w rachubę, bo ona jest o niczym (...) w tym sensie, że ona mówi o zysku, którego nie ma. Szkoda trochę naszego życia, żeby analizować coś, co było wyłącznie prostackim numerem - powiedział Tusk, oceniając, że Nawrocki "od początku" chciał zawetować ustawę o SAFE, "ale musiał znaleźć jakieś alibi, jakieś usprawiedliwienie".

- Jak pojawi się rzetelna informacja, że jest zysk w NBP, to ten zysk musi być przekazany do budżetu - dodał premier, zapewniając, że ten zysk, jeżeli się pojawi, i tak zostanie przeznaczony na cele związane z bezpieczeństwem.

Premier powiedział również, że w piątek zwrócili się do niego prawnicy, którzy "są przekonani, że kombinacje, jakie prezes Glapiński zaoferował prezydentowi" [w sprawie pieniędzy na prezydencki projekt "SAFE zero procent" - red.] nie są zgodne z prawem i są "wbrew ustrojowi Rzeczpospolitej" oraz przepisom, jakie obowiązują NBP. - Będziemy to analizować - zapowiedział Tusk.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Czy prezes NBP podejmuje decyzje pod wpływem polityków? Sondaż

Zero procent, zero zysków. Czy NBP ma środki na polski SAFE?

Weto prezydenta i co dalej?

Rząd deklaruje, że po wecie prezydenta SAFE będzie realizowany w ramach działającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Fundusz ten został utworzony na podstawie uchwalonej w marcu 2022 roku [w czasach rządów PiS - red.] ustawy o obronie ojczyzny. Ustawa zakłada, że BGK na potrzeby Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych może zaciągać pożyczki oraz wystawiać obligacje.

W piątek odbyło się nadzwyczajne posiedzenie rządu, na którym Rada Ministrów przyjęła uchwałę w tej sprawie.

Polski wniosek złożony do programu SAFE opiewał na 43,7 mld euro i uzyskał akceptację instytucji unijnych. Tym samym Polska została wskazana jako największy beneficjent programu. Według deklaracji rządu 89 proc. z tych środków miałoby trafić do polskich firm zbrojeniowych.

>>> Sprawdź też: te polskie firmy czekają na SAFE

Sprawa SAFE stała się w ostatnich tygodniach przedmiotem sporu politycznego między rządem i opozycją. Rządzący podkreślali, że nisko oprocentowane pożyczki z odroczoną spłatą to niespotykana szansa zarówno na modernizację polskiego wojska, jak i rozbudowę polskiego przemysłu obronnego. Jako dużą szansę dla Wojska Polskiego SAFE postrzegali także generałowie, w tym szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła oraz szef odpowiedzialnej za zakupy sprzętu Agencji Uzbrojenia gen. Artur Kuptel.

Opozycja - w tym PiS i Konfederacja - zgłaszała wątpliwości; ze sceptycyzmem spotkały się deklaracje rządu dotyczące wydania 89 proc. środków z SAFE w Polsce.

Opracowała Aleksandra Sapeta

Czytaj także:
imageTitle
Wstrząśnienie mózgu u mistrza. Decyzja mogła być tylko jedna
EUROSPORT
imageTitle
Legia mozolnie odbija się od dna. Jej seria trwa
EUROSPORT
Wystawa Aleksandry Batury
"Dom, którego nie widać". Obrazy, dźwięki, skojarzenia
WARSZAWA
imageTitle
Bohaterka drugiego planu. Nie przestrzega diety i zawsze się cieszy
EUROSPORT
Akt oskarżenia w sprawie paczek z ukrytymi zapalnikami (zdj. ilustracyjne)
Przesyłki z mechanizmem samozapłonu. Oskarżeni o sabotaż
WARSZAWA
Silny wiatr
Porywy nawet do 100 km/h. IMGW ostrzega
METEO
Powodzie na Litwie
Zawyły syreny, zalało 20 domów
METEO
Bez kitu - 13.03.2026
"U nas ogląda się każdą złotówkę". Przez weto Nawrockiego stracą miliardy
Polska
imageTitle
Świątek tłumaczy porażkę. "To bywa trudne"
EUROSPORT
shutterstock_2117281391
Bez głównej wygranej w Eurojackpot. Kumulacja rośnie
BIZNES
Pociski i amunicja znalezione u 22-latka
Miał w domu arsenał. Weszli pirotechnicy. Ewakuacja sąsiadów, odwołane lekcje
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Nawrocki tłumaczy się z weta i cytuje Żeromskiego
Polska
Magdalena Majtyka
"Nigdy nie pękała". Rodzina i przyjaciele o śmierci Magdaleny Majtyki
Polska
pc
Prezydent "złamał coś, co obowiązywało w Polsce od 30 lat"
Polska
imageTitle
Dobry tylko początek. Beniaminek na kursie do spadku
EUROSPORT
Zdarzenie zauważył operator miejskiego monitoringu
Środkiem jezdni wiózł kobietę w sklepowym wózku
WARSZAWA
shutterstock_2527150573
Niemcy wybierają Polskę. Nad Odrą kwitnie turystyka paliwowa
BIZNES
Okręt desantowy USS Tripoli
Media: marines płyną na Bliski Wschód
Dzik w centrum handlowym
Nietypowy "klient" w centrum handlowym
METEO
imageTitle
Wiatr miotał nim na wszystkie strony. Przerażające sekundy w Oslo
EUROSPORT
imageTitle
Katastrofa Stocha w Oslo. Zaskakujący lider Polaków
EUROSPORT
Statki zacumowane z powodu blokady cieśniny Ormuz w Maskat w Omanie
Zielone światło z Iranu. Dwa statki mogą przepłynąć cieśninę
BIZNES
imageTitle
Szósty etap dla Tejady. Vingegaard niezagrożony
EUROSPORT
Prezydent Karol Nawrocki
Nawrocki tłumaczy się z weta dla pieniędzy na obronność. Cytuje Żeromskiego
RELACJA
Nocne opady deszczu
Tutaj nocą mogą przydać się parasole
METEO
Donald Tusk
Tusk: weto nas nie zatrzyma. Uchwała opublikowana
Polska
Robert Fico, Viktor Orban
Blokada sankcji na Rosję. Nowy warunek Słowacji
BIZNES
Kolizja autobusów na Lotnisku Chopina
Zderzenie autobusów na lotnisku. W środku siatkarze Resovii
WARSZAWA
imageTitle
Oszałamiające trafienie w NHL. Gol sezonu to mało powiedziane
EUROSPORT
Lawa przecięła autostradę na wyspie Reunion
Erupcja na wyspie. Lawa przelała się przez jedną z dróg
METEO
