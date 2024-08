Mamy w Polsce system opieki nad pacjentem z mpoksem, ale modyfikujemy go, ponieważ wiemy, że ten wirus jest bardziej zakaźny - wyjaśniał w poniedziałek główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Przekonywał, że pracuje nad tym grupa ekspertów, a zaktualizowane zasady pojawią się "w ciągu najbliższych dni". Tymczasem WHO uruchomiła w poniedziałek sześciomiesięczny program walki z epidemią mpoxu.

- Pracujemy nad tymi wytycznymi. To jest sprawa bardzo świeża – poinformował. Przypomniał, że w Polsce mamy już procedury, które zostały wypracowane dwa lata temu. - To nie jest tak, że w Polsce nie ma w tej chwili systemu opieki nad pacjentem z mpoxem. Mamy ten system. My go modyfikujemy, ponieważ wiemy, że ten wirus jest bardziej zakaźny i może wywoływać cięższe zachorowania w Afryce. Na razie tyle wiemy - mówił.