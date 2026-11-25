Polska Nowacka ostro odpowiedziała na komentarze na temat jej wyglądu Oprac. Ewa Żebrowska |

Przycisk bezpieczeństwa w szkołach. Nowacka: takich rozstrzygnięć w ustawie nie zaproponowaliśmy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Valdemar Doveiko

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Szefowa resortu edukacji wystąpiła w poniedziałkowy poranek w programie "Graffiti" stacji Polsat News, w którym mówiła m.in. o tym, że zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci mógłby zostać wprowadzony od 1 stycznia 2028 roku. Tym, co przykuło uwagę wielu widzów i internautów, była jednak nie ważna zmiana w prawie, ale wygląd polityczki.

Internauci udostępniali zdjęcia z programu, zwracając uwagę, że Barbara Nowacka wygląda inaczej, ma gładszą skórę i inną fryzurę. Pojawiły się pytania, czy poddała się zabiegom medycyny estetycznej. Dariusz Matecki (PiS) w mediach społecznościowych żartował ze zmiany wizerunku szefowej MEN. Zdjęcia udostępnił też na X m.in. poseł Konfederacji Bartłomiej Pejo pytając: "Widzicie różnicę?".

Pod jego postem pojawiła się lawina komentarzy krytycznych wobec tego wpisu: "Wie pan, panie pośle, co tu jest naprawdę zabawne? Że na obu zdjęciach najgorzej wyszedł pan. A nawet nie ma pana w kadrze"; "Proszę pana, makijaż, światło, pora dnia... wszystko ma znaczenie. Z pewnością i Pan ma lepsze i gorsze dni, lepsze i gorsze fotografie. Jak nisko upadliście w tej Konfederacji, żeby takie posty wrzucać na X...", "Moim zdaniem wygląda świetnie. I ma do tego prawo. A ty zajmij się może sobą - bo do siebie masz najbliżej"; "W konfederacji mizoginizm pączkuje stabilnie" - to tylko kilka przykładów.

Nowacka odpowiada na komentarze

We wtorek ministra edukacji odniosła się do nieprzychylnych komentarzy. "Trudny dzień chamoprawicy" - napisała na X. "Odkryli, że kobiety się czeszą i malują. Poseł Pejo odkrył zmarszczki".

Trudny dzień chamoprawicy. Odkryli, że kobiety się czeszą i malują.

Poseł Pejo odkrył zmarszczki.



Teraz czas na trudniejsze odkrycie. Kobiety nie potrzebują waszej aprobaty, żeby być w polityce. A policjantki aprobaty innego posła, żeby służyć Polsce.

Króciutko: odczepcie się… — Barbara Nowacka (@barbaraanowacka) November 24, 2026 Rozwiń

"Teraz czas na trudniejsze odkrycie. Kobiety nie potrzebują waszej aprobaty, żeby być w polityce. A policjantki aprobaty innego posła, żeby służyć Polsce. Króciutko: odczepcie się od naszego wyglądu i naszych praw" - stwierdziła w ostrym tonie.

Pod jej postem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy: "Zadbana kobieta to kobieta, która dobrze się ze sobą czuje i nie ma kompleksów. Wszystkie kobiety mają prawo być szczęśliwe. A antyszczepionkowcy powinni trzymać się od nas z daleka"; "Trafiłaś w sedno, @barbaraanowacka. Liczą się kompetencje, odwaga i służba, a nie komentarze na temat czyjegoś wyglądu czy zmarszczek! Dość osądzania kobiet - do dzieła, panowie!"; "Pani Poseł, te posty nie mówią nic o nikim poza ich autorami, a raczej o ich całkowitym braku klasy. O kilku niepewnych siebie, ograniczonych ludziach".

Katarzyna Kotula (Nowa Lewica) również opublikowała post na X odnośnie do tego tematu: "Weryfikacja rzeczywistości. Brawo!@barbaraanowacka. Pełne poparcie. Mężczyźni o poglądach prawicowych odkrywają świat, w którym kobiety mogą wyglądać inaczej."

Reality check. Brawo @barbaraanowacka. Pełne wsparcie. 💪♥️. Prawicowi mężczyźni odkrywają świat w którym kobiety mogą wyglądać różnie. https://t.co/Kc1gtQwCws — Katarzyna Kotula (@KotulaKat) November 24, 2026 Rozwiń

We wtorek Barbara Nowacka składała wizytę w Wilnie. Spotkała się tam m.in. ze swoją litewską odpowiedniczką Ramintą Popoviene. Odwiedziła również Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie z polskim językiem nauczania i spotkała się ze społecznością szkolną.

Barbara Nowacka podczas wizyty w Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie, 24 listopada 2026 r. Źródło zdjęcia: PAP/Valdemar Doveiko