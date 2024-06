Minister obrony do przedsiębiorców: jesteśmy gotowi

Kosiniak-Kamysz do przedsiębiorców: jesteśmy gotowi

- Tarcza Wschód to projekt, który przyjęliśmy w ubiegłym tygodniu na posiedzeniu Rady Ministrów. To jest wielka inwestycja o charakterze infrastrukturalnym. Ona opiewa na trzy główne założenia. Utrudnianie mobilności wojskom adwersarza, jeżeli by do konfliktu zbrojnego doszło, ułatwianie mobilności, ochrona i wzmacnianie pozycji wojsk własnych i ochrona ludności. To są te obszary, w których definiujemy nasze działania, głównie o charakterze infrastrukturalnym - mówił.