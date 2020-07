Wicepremier Emilewicz zjechała ze stumetrowego masztu elektrowni wiatrowej

To nie pierwszy taki wyczyn wicepremier na wysokości. We wrześniu 2019 roku, jako minister minister przedsiębiorczości i technologii oraz jako "jedynka" poznańskiej listy Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych, Emilewicz wyskoczyła w stolicy Wielkopolski ze spadochronem.

Emilewicz: nowe regulacje w sprawie elektrowni wiatrowych do końca tego roku

Obowiązująca od 2016 roku tak zwana ustawa odległościowa wprowadziła między innymi obowiązek wznoszenia nowych turbin jedynie na podstawie planów miejscowych oraz minimalną odległość urządzenia od zabudowań mieszkalnych wynoszącą co najmniej 10-krotność jego całkowitej wysokości, co faktycznie spowodowało zakaz budowy wiatraków w promieniu około dwóch kilometrów od domów. Do tego, elektrownie wiatrowe wraz z ich elementami technicznymi zaliczono do budowli, co w konsekwencji spowodowało wzrost opodatkowania tych inwestycji.