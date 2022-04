"Najbardziej agresywny" uczestnik zamieszek w Miliczu zatrzymany w Anglii, przetransportowany do Polski

Niepokoje w Miliczu (Dolny Śląsk) miały związek z historią wówczas 22-letniego Krystiana S. Stawił się on w połowie września 2016 roku w miejscowej komendzie policji. Wcześniej został przyłapany przez patrol na piciu alkoholu w miejscu publicznym, a funkcjonariusze zdecydowali o złożeniu do sądu wniosku o jego ukaranie.

22-latek zgłosił się do dyżurnego komendy, miał przekonywać, że wystarczy mandat. Tam, jak twierdzą policjanci, przewrócił się na schodach i uderzył w głowę. Pogotowie, które przewiozło mężczyznę do szpitala, gdzie stwierdzono, że S. nie wymaga hospitalizacji, a policjanci policjanci mieli podjąć decyzję o odwiezieniu go do domu. Kilka godzin później 22-latek znów trafił do szpitala. Tym razem do Wrocławia, przeszedł operację w związku z krwiakiem.