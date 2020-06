"Postępowanie przeciwko Igorowi Tulei podważa fundamenty sprawiedliwości"

"Jesteśmy głęboko zaniepokojeni faktem, że postępowanie przeciwko Igorowi Tulei istotnie podważa fundamenty sprawiedliwości, która jest prawem wszystkich Polaków" - pisze Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów. Sędziowie wydali oświadczenie w sprawie wniosku prokuratury o pozbawienie sędziego Tulei immunitetu. Wzywają między innymi do "złożenia przez Komisję Europejską do TSUE wniosku o zabezpieczenie w celu uniemożliwienia Izbie Dyscyplinarnej zajmowania się tą sprawą do czasu wydania wyroku".