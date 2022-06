Wypadek na torze saneczkowym. 14-latka trafiła do szpitala

Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło na torze saneczkowym w Międzybrodziu Żywieckim na Górze Żar (Śląskie). Według ustaleń policji, 14-letnia dziewczynka podczas zjazdu doznała urazu. Przytomna trafiła do szpitala. Pierwszą informację o wypadku oraz nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24.

- Przed godziną 15 otrzymaliśmy informację o wypadku, do jakiego doszło na torze saneczkowym. 14-letnia dziewczynka, podczas zjazdu wystawiła nogę i uderzyła w słupek konstrukcyjny, w wyniku czego doznała urazu pięty w lewej nodze. Została zabrana do szpitala, była przytomna. Policjanci nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości ze strony obsługi - powiedziała oficer prasowa i dodała, że wygląda na to, że był to jedynie nieszczęśliwy wypadek.