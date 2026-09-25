Polska Michał Moskal zawiesza członkostwo w klubie PiS Adrian Wróbel |

Skąd Moskal poleciał na Ibizę? Poseł PiS tłumaczy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Tomasz Gzell/PAP

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Poseł opublikował w tej sprawie oświadczenie na platformie X.

OŚWIADCZENIE



W związku z bezprecedensowym i insynuatorskim atakiem wymierzonym w Prawo i Sprawiedliwość oraz we mnie w związku z aferą rządu Donalda Tuska Zondacrypto, po rozmowie z Panem Prezesem Jarosławem Kaczyńskim, w poczuciu odpowiedzialności, podjąłem decyzję o… — Michał Moskal (@Michal_Moskal) September 25, 2026 Rozwiń

"W związku z bezprecedensowym i insynuatorskim atakiem wymierzonym w Prawo i Sprawiedliwość oraz we mnie w związku z aferą rządu Donalda Tuska Zondacrypto, po rozmowie z Panem Prezesem Jarosławem Kaczyńskim, w poczuciu odpowiedzialności, podjąłem decyzję o zawieszeniu swojego członkostwa w Klubie Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość do czasu przyjęcia przez kierownictwo partii pełnej informacji dotyczącej wszystkich okoliczności tej sprawy" - napisał.

Dodał, że nie pozwoli, aby "poprzez medialne insynuacje" odpowiedzialność za "działania lub zaniechania rządu Tuska w sprawie Zondacrypto" została przerzucona na Prawo i Sprawiedliwość.

"Chcę jednocześnie powiedzieć jasno: nie przygotowywałem poprawek do ustawy o rynku kryptoaktywów i nie miałem wpływu na ich treść. Wersja, którą podpisałem, była wersją przygotowaną przez posła Kowalskiego, któremu nie proponowałem w tym zakresie żadnych korekt. Poprawki te nie weszły w życie" - zaznaczył. Podkreślił też, że "ani on, ani żaden podmiot z nim związany nie współpracował z firmą Zondacrypto i nie otrzymał nigdy żadnych środków od tej firmy".

Moskal i Zondacrypto

Według piątkowych ustaleń portalu Onet, przed złożeniem poprawek do ustawy o kryptoaktywach Michał Moskal z PiS miał konsultować ich zapisy z Przemysławem Kralem.

"Moskala pogrąża były poseł PiS Janusz Kowalski, z którym wspólnie firmowali sejmowe poprawki do ustawy o kryptowalutach" - podał portal. - Jestem w szoku. Poprawki przygotowane przeze mnie w imieniu Klubu Parlamentarnego PiS trafiły do człowieka pracującego dla Krala i do samego Krala - twierdzi Kowalski, cytowany przez Onet.

Przemysław Kral to były szef upadłej już giełdy kryptowalut Zondacrypto, który stara się obecnie o status małego świadka koronnego w śledztwie dotyczącym upadku giełdy. Z kolei Michał Moskal to poseł PiS, który dwukrotnie był szefem gabinetu Jarosława Kaczyńskiego. Janusz Kowalski to poseł, który w kwietniu tego roku opuścił klub PiS.

Moskal oraz Artur Chodziński, były funkcjonariusz CBA, spotkali się 7 sierpnia 2025 roku na hiszpańskiej Ibizie z Kralem. Doniesienia te przekazał Michał Fuja z "Superwizjera" i Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski. Było to miesiąc przed złożeniem poprawek.

Moskal twierdził jednak, że jego spotkanie nie dotyczyło działalności Zondacrypto, a w Kralu upatrywał sponsora dla konferencji organizowanej przez swą fundację .