Były premier Mateusz Morawiecki stawił się w czwartek na przesłuchaniu w NIK. Marian Banaś potwierdził doniesienia TVN24, że przesłuchanie byłego premiera dotyczyło spraw GetBack, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i PFR. - Nie możemy wykluczyć tego, że będą skierowane wnioski do prokuratury - powiedział po przesłuchaniu rzecznik NIK Marcin Marjański.

Przed siedzibą NIK były premier został zapytany w rozmowie z dziennikarzami, czego spodziewa się po przesłuchaniu. - Pokazane były takie informacje w mediach, że to przesłuchanie tutaj w NIK-u ma dotyczyć sytuacji GetBacku. Otóż według mojej najlepszej wiedzy nie ma dotyczyć GetBacku - powiedział.

Jak dodał, "mam jedną radę w kwestii GetBacku dla wszystkich uczciwych dziennikarzy". - Pójdźcie tropem pieniędzy. Zobaczcie, ilu ludzi tam straciło pieniądze i kto na tym zarobił - przekazał.

Maciej Duda z "Superwizjera" dowiedział się nieoficjalnie w środę, że GetBack będzie jednak tą aferą, o którą Morawiecki zostanie zapytany. Doniesienia dziennikarza TVN24 potwierdził w czwartek szef NIK. W rozmowie z radiem RMF Marian Banaś powiedział, że kontrolerzy mają pytać byłego premiera o "kilka obszarów", gdzie Izba prowadziła kontrole. Banaś wskazał tu na Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, GetBack i PFR. - To są obszary, gdzie wątek dotyczący pana premiera się przejawia i chcemy to skonfrontować i wyjaśnić dokładnie, czy tutaj z jego strony jest jakaś odpowiedzialność, za którą powinien odpowiadać - wyjaśnił.

Morawiecki mówił też rano przed siedzibą NIK-u, że przesłuchanie "prawdopodobnie dotyczy spraw związanych z powoływaniem funduszy: funduszu antycovidowego, funduszu związanego z wsparciem Ukrainy". Dopytywany następnie, w jakim nastroju przychodzi na przesłuchanie, odpowiedział: - Chyba bardzo spokojny wchodzę na to przesłuchanie. Nie wiem do końca, czego ono dotyczy, bo wezwanie było bardzo enigmatyczne.

Morawiecki o prezesie NIK. "Kiedyś darzyłem pana Banasia sporym szacunkiem"

Przed przesłuchaniem Morawiecki mówił też o samym szefie NIK. - Kiedyś darzyłem pana Banasia sporym szacunkiem. Współpracowałem z nim, uważałem go za państwowca i nie wiem, co (premier Donald - red.) Tusk z nim zrobił, ale dzisiaj z państwowca zamienił się w antypaństwowca. Myślę, że kiedyś się o tym dowiemy i może być ciekawie - ocenił.

Były premier zapytany, czy żałuje powołania Banasia na stanowisko prezesa NIK w czasach rządów PiS, odpowiedział twierdząco.

W RARS korupcja, w GetBack państwo, które nic nie robiło

Prezes Najwyższej Izby Kontroli przekazał też w czwartek, że przygotowywane są zawiadomienia do prokuratury dotyczące ustaleń z kontroli przeprowadzonej w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, Polskim Funduszu Rozwoju i w sprawie afery GetBack.

Banaś powiedział, że w przypadku RARS chodzi o niegospodarność i że wszystko wskazuje na korupcję. Jako przykład mających świadczyć o tym działań prezes NIK podał dokonania zakupów w ramach pomocy żywnościowej dla Ukrainy, przy czym skorzystano z pośrednika. Ten miał z kolei zawyżyć koszty do tego stopnia, że Agencja zapłaciła "prawie 200 procent więcej niż koszty, jakie on poniósł z tym zakupem". Dodał, że kolejnym przykładem ma być kwestia zakupu i przechowywania płynów dezynfekcyjnych.

- Mamy ewidentną niegospodarność. Po drugie zlecano zakup tych wszystkich środków dla RARS jednemu człowiekowi, który zarabiał na tym dużo więcej niż powinien - podkreślił Banaś. Zapowiedział, że więcej ustaleń ws. RARS opinia publiczna pozna około 8 kwietnia.

Potwierdził, że przygotowywane jest również zawiadomienie w sprawie Polskiego Funduszu Rozwoju. Nieprawidłowości, których Izba się dopatrzyła ws. PFR mają "podtekst możliwych działań niegospodarnych", o podobnym wątku, jak w sprawie RARS. Banaś zapowiedział, że raport w tej sprawie zostanie przygotowany w połowie lub pod koniec kwietnia.

Z kolei kwestia GetBacku dotyczy "olbrzymich zaniedbań i to ze strony praktycznie najważniejszych organów państwowych - Komisji Nadzoru Finansowego, prokuratury, służb". - Dziewięć i pół tysięcy obywateli zostało oszukanych na dwa i pół miliarda złotych, te pieniądze do dnia dzisiejszego nie są przez nich odzyskane. Wszystko na to wskazuje, że organy państwowe przez te lata nie zrobiły nic - ocenił Banaś. Nie wykluczył, że zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie zostaną złożone pod koniec kwietnia.

Po zakończeniu przesłuchania Morawieckiego głos zabrał rzecznik NIK Marcin Marjański. - Jeżeli chodzi o część dotyczącą RARS-u, to lada moment poznacie wyniki kontroli, która była przeprowadzona. Natomiast, jeżeli chodzi o GetBack, jeszcze chwilę musimy poczekać - poinformował.

Wyjaśnił, że w jego ocenie "tak naprawdę w maju będziemy gotowi do tego, żeby opublikować wystąpienia pokontrolne". - Nie możemy wykluczyć tego, że będą skierowane wnioski do prokuratury przynajmniej w tych dwóch sprawach, o których mówiłem, czyli mówimy tutaj o RARS-ie i mówimy tutaj o GetBacku - wyjaśnił. Nie odpowiedział jednak, czy taki wniosek będzie dotyczył również Morawieckiego.

Na uwagę dziennikarza, że sprawa nieprawidłowości w RARS jest już w prokuraturze, Marjański odparł: - Jest w prokuraturze równolegle, natomiast my mamy wątki, o których nie wiemy, czy prokuratura je ma. W związku z tym jesteśmy jako Izba zobowiązani do tego, żeby takie zawiadomienia skierować.

Rzecznik NIK, odnosząc się do sprawy GetBacku, zaznaczył, że "jeszcze nie ma prawomocnych wystąpień pokontrolnych". - To wszystko jest objęte tajemnicą kontroli. Po to dzisiaj to przesłuchanie, po to dzisiaj dodatkowe wyjaśnienia. I tak jak powiedziałem, lada moment powinniśmy być gotowi z jedną i z drugą informacją o wynikach kontroli - wyjaśnił.

Marjański zapytany, czy Morawiecki współpracował z kontrolerami NIK, potwierdził. - Była pełna współpraca byłego pana premiera Mateusza Morawieckiego z kontrolerami (...). Nie było kluczenia, były odpowiedzi na konkretne pytania.

Przesłuchanie Morawieckiego. Trzy sprawy

Najwyższa Izba Kontroli zapowiadała wcześniej, że w maju 2025 roku przedstawiony zostanie raport w sprawie prowadzonej przez Izbę kontroli w RARS. Rzecznik NIK Marcin Marjański mówił na początku marca, że NIK "jest na ukończeniu czynności kontrolnych". Podkreślił, że chodzi o "obszerną kontrolę", rozpoczętą w październiku 2024 roku. Na początku marca w NIK zeznawał - w sprawie gospodarowania i zarządzania majątkiem RARS - twórca marki Red is Bad Paweł S. NIK - jak informowano - współpracuje z prokuraturą w ramach postępowania związanego z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych.

Śląski wydział Prokuratury Krajowej prowadzi od 12 kwietnia 2024 roku śledztwo w sprawie nieprawidłowości w RARS. Według PK zgromadzony materiał dowodowy uzasadnia podejrzenie, że przy wykonywaniu zadań w RARS dopuszczono się nadużyć obejmujących przepisy pozwalające Agencji na pominięcie procedur określonych prawem zamówień publicznych. Kilkadziesiąt przedstawionych w tej sprawie zarzutów dotyczy w szczególności udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, prania brudnych pieniędzy i powoływania się na wpływy w instytucji publicznej. Obejmują też nieprawidłowości w wydatkowaniu przez Agencję nie mniej niż 340 milionów złotych.

Do tej pory w śledztwie w sprawie RARS przedstawiono zarzuty 13 osobom, w tym byłemu prezesowi RARS Michałowi Kuczmierowskiemu, trzem innym urzędnikom Agencji, a także twórcy marki Red is Bad Pawłowi Sz. Troje podejrzanych jest obecnie tymczasowo aresztowanych. Wobec zatrzymanego w Wielkiej Brytanii Kuczmierowskiego toczy się w tym kraju postępowanie ekstradycyjne.

Afera GetBack została ujawniona w 2018 roku. Spółka zajmująca się windykacją wpadła w kłopoty z powodu podejrzenia nieprawidłowości finansowych. W ich wyniku ponad 9000 osób zostało poszkodowanych. Straty wyniosły ponad dwa miliardy złotych. To było trzy razy więcej niż afera Amber Gold, która okazała się wielkim problemem dla rządów Platformy Obywatelskiej.

Ówczesny prezes upadłego GetBacku zaczął publikować informacje, z których wynikało, że ojciec byłego premiera miał uczestniczyć w nieudanej próbie pozyskania przez towarzystwo od państwowych banków i Polskiego Funduszu Rozwoju kilkuset milionów złotych. Kornel Morawiecki, zapytany o to przez dziennikarzy, wszystko potwierdził i opowiedział o tym, że był zaangażowany w pomoc spółce.

Trzecia sprawa dotyczy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). 18 lutego NIK poinformowała, że przedstawiciele polskich przedsiębiorców skierowali do niej wnioski o przeprowadzenie kontroli w "bardzo ważnym" obszarze działalności Polskiego Funduszu Rozwoju i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. "Wnioski o kontrolę NIK związane są z tysiącami pozwów przeciwko przedsiębiorcom o zwroty subwencji otrzymanych w ramach tarcz finansowych 1.0 i 2.0" - wyjaśniła NIK. Przypomniała też, że celem tego wsparcia było łagodzenie skutków kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.