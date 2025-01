Były premier Mateusz Morawiecki został wybrany we wtorek przez aklamację na przewodniczącego frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) w Parlamencie Europejskim. Morawiecki poinformował o tym we wpisie na Facebooku.

Zaproponowała go Meloni

We wpisie na X szefowa włoskiego rządu życzyła politykowi PiS powodzenia. Napisała, że od dziś obejmuj on stery Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. "Polityk wartościowy i człowiek lojalny. Życzę mu dobrej pracy" - dodała.

"Nie chcę, aby symbolem Europy było biurko brukselskiego eurokraty"

EKR (ECR) to europejska partia polityczna o orientacji prawicowej. Należą do niej także m.in. czeska Obywatelska Partia Demokratyczna (ODS) i Szwedzcy Demokraci. Partią partnerską EKR są amerykańscy republikanie .

- Nasz wspaniały kontynent to serce świata. Tutaj zrodziły się idee, które zrewolucjonizowały świat. Tu zrodziła się filozofia, prawo, ale też banki, giełda i kapitalizm. To kontynent Platona, Arystotelesa, Kopernika, Kolumba, Marii Skłodowskiej-Curie, Nikoli Tesli, Enrico Fermiego i Alberta Einsteina - powiedział.

- Jesteśmy spadkobiercami tych wielkich umysłów. Naszym obowiązkiem jest rozwinąć to, co od nich otrzymaliśmy. Jeśli nie podejmiemy odważnej walki o przyszłość Europy, staniemy się jednym wielkim skansenem - krainą zabytków, muzeów i nędznej gospodarki. Nie chcę Europy, która jest jedynie cieniem swojej dawnej potęgi. Nie chcę, aby symbolem Europy było biurko brukselskiego eurokraty. Chcę natomiast Europy, która wygrywa z innymi kulturą, historią, ale i nowoczesną gospodarką - dodał.

- Pierwszy to program reindustrializacji Europy, który zatytułowałem "Designed and Crafted in Europe 2040". Drugi to wielki program uszczelnienia finansów publicznych na poziomie UE, w tym dalsza walka z rajami podatkowymi. Chodzi o odbudowę siły finansowej Europy oraz odbudowę przemysłu, który na skutek działań brukselskich biurokratów od (Europejskiego) Zielonego Ładu bardzo mocno ucierpiał - poinformował.