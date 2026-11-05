Polska Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki nie podali sobie ręki. Prezes PiS komentuje Oprac. Sebastian Zakrzewski |

Kaczyński o braku przywitania ze strony Morawieckiego: kwestia emocjonalna Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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Przed rozpoczęciem Rady Bezpieczeństwa Narodowego we wtorek były premier Mateusz Morawiecki nie przywitał się ze swoim dawnym partyjnym szefem Jarosławem Kaczyńskim. Szef Rozwoju Plus podał rękę jedynie przedstawicielom kancelarii prezydenta.

Jarosław Kaczyński o braku powitania z Mateuszem Morawieckim

- To kwestia, jak mi się wydaje, emocjonalna. Tylko nie z naszej strony, bo my takich emocji nie mamy, tylko ze strony drugiej, która jest niezadowolona ze swojej obecnej sytuacji i kieruje to niezadowolenie wobec nas - odpowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości, pytany o to wydarzenie na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie.

Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej w Sejmie Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

Zdaniem Kaczyńskiego "to dziwne". - Myśmy przecież zaproponowali Mateuszowi Morawieckiemu i jego politycznym przyjaciołom, że mogą działać w ramach partii i robić w zasadzie wszystko, co w tej chwili robią jako oddzielna partia. Nie przyjęli tego rodzaju oferty, chociaż ona była bardzo daleko idąca i dla nas trudna - dodał. Zadeklarował też: - Chcieliśmy jedności.

W jego ocenie obecny rząd to "dla Polski tragedia". - Każdy, kto żyje w realnym świecie, a nie w świecie bajek [...] to dostrzega. Jeżeli ktoś żyje w świecie bajki, to jest to pytanie, czy dlatego, że ma takie interesy, które go wiążą z tym systemem, [...] czy kieruje się emocjami, kompleksami - mówił Jarosław Kaczyński.

Podział w PiS

W lipcu klub parlamentarny PiS wraz z Mateuszem Morawieckim opuściła grupa kilkudziesięciu posłów i senator. Do podziału doszło po tym, jak przez kilka miesięcy Morawiecki próbował się porozumieć z Kaczyńskim w kwestii funkcjonowania jego frakcji.

W kwietniu Morawiecki założył stowarzyszenie Rozwój Plus, a po trochę ponad trzech miesiącach Kaczyński postawił byłemu premierowi i związanym z nim politykom ultimatum. PiS wprowadziło wtedy zakaz działalności w stowarzyszeniach o charakterze politycznym dla swoich członków. Mieli oni też w ciągu tygodnia złożyć odpowiednie oświadczenia nazywane w przestrzeni medialnej "lojalkami".

Obecnie klub parlamentarny Rozwój Plus jest trzecim co do wielkości klubem w Sejmie i liczy 40 posłów.