Taki zbieg okoliczności byłby zupełnie nieprawdopodobny - w taki sposób były prezes Trybunału Konstytucyjnego i były rzecznik praw obywatelskich profesor Andrzej Zoll komentował w "Tak jest" w TVN24 działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego wobec syna prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. - To bardzo pachnie jakąś akcją odwetową. A jeżeli to nie jest akcja odwetowa, to na miejscu premiera wywaliłbym szefa CBA, bo to musi rzutować na opinię o premierze - dodał.