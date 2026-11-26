Rozmowa Piaseckiego "Efekt może być odwrotny". Marek Migalski o zdjęciach polityków prawicy z Grzegorzem Braunem Kuba Koprzywa |

Migalski: Braun, oswajając siebie, być może robi sobie krzywdę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com/GrzegorzBraun_

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Profesor Marek Migalski pytany był w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 o to, kto stworzy rząd po przyszłorocznych wyborach. Jego zdaniem kluczowe w tym kontekście będzie to, "który strach będzie bardziej eksponowany, który lepiej dotrze do ludzi".

Marek Migalski Źródło zdjęcia: TVN24

- Widzimy Donalda Tuska, który mówi o tym strachu przeciwko trzem Konfederacjom, bo on używa tego sformułowania. Co zresztą politycy PiS-u ułatwiają, robiąc sobie sweetfocie z politykami z partii Grzegorza Brauna - powiedział.

Marek Migalski o zdjęciach z Grzegorzem Braunem: efekt może być odwrotny

Zdaniem Migalskiego Jarosław Kaczyński, mówiąc o jednej liście na prawicy, pokazuje, że "jest właściwie po tych samych pieniądzach, po jakich jest Grzegorz Braun". - To być może na działaczy czy na zwolenników Grzegorza Brauna działa jakoś tak, że właśnie można postawić na większego, ale na resztę wyborców działa odstręczająco - ocenił. - Dlatego te strachy, którymi będzie operował Donald Tusk, zaczynają być uwiarygadniane w większym segmencie wyborców - dodał politolog.

Migalski komentował też zdjęcia, na których politycy prawicy pozują z Braunem. - Wygląda na to, że to znowu ten efekt może być odwrotny, bo jeśli jeszcze wszyscy zobaczą, że Grzegorz Braun jest taki sam jak Jarosław Kaczyński, to właściwie dlaczego nie zagłosować na Jarosława Kaczyńskiego? - zauważył.

Politolog ocenił, że Braun w ten sposób "być może robi sobie krzywdę". Według Migalskiego polityk ten "nie zwiększa poparcia dla siebie, tylko pokazuje, że jeśli wszyscy są mniej więcej po tej prawej stronie tacy sami, to większość wyborców wtedy uzna, że to najlepiej jednak zagłosować na silniejszego".

Politolog o przyszłorocznych wyborach: kluczowe jest to, jak bloki zorganizują się wewnętrznie

Politolog mówił też o tym, w jakich blokach według niego partie powinny stanąć do przyszłorocznych wyborów. Jego zdaniem o wyniku wyborów zdecydują wyborcy niezdecydowani i wskazał, że kluczowe jest w tym kontekście to, jak poszczególne bloki "zorganizują się wewnętrznie, w jakim kształcie pójdą, że nie zostawią poza sobą dużej części wyborców, którzy mogliby na nich zagłosować".

- Jeśli opozycja pójdzie w czterech partiach, to znaczy, że na pewno jedna z tych partii spadnie poniżej progu. Nie ma szans, żeby wszystkie trzy Konfederacje, mówiąc językiem Donalda Tuska, plus partia Morawieckiego, żeby wszystkie przekroczyły próg pięciu procent - mówił.

- Z drugiej strony, jeśli rzeczywiście na przykład nie dojdzie do porozumienia, a prawdopodobnie nie dojdzie, między Czarzastym a Zandbergiem, no to któraś z tych partii znajdzie się pod progiem, co znowu będzie utratą dwóch, trzech procent wyborców, którzy chcieliby kontynuacji tej władzy, albo przynajmniej nie chcieliby powrotu PiS-u do władzy - tłumaczył.

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Migalski powiedział, że stronie opozycyjnej doradzałby "pójście w trzech formacjach". - To znaczy PiS razem z Morawieckim, skruszonym, w worku pokutnym, pukającym w Kanossie na Nowogrodzkiej do wpuszczenia - mówił. - I później dwie Konfederacje osobno. Czyli mielibyśmy trzy podmioty, dlatego że dołączenie Brauna do Mentzena i Bosaka, to się po prostu rozsypie, to się nie doda - powiedział.

Z drugiej strony politolog proponuje dwa bloki. - To znaczy blok, który można nazwać EPP (Europejska Partia Ludowa - red.), czyli Koalicja Obywatelska razem z PSL-em w jednym komitecie z resztkami Polski 2050, a w drugim bloku po prostu zjednoczona Lewica - powiedział.

Zaznaczył jednak, że "to jest niemożliwe, dlatego że Zandberg jest być może jedynym politykiem dzisiaj na polskiej scenie politycznej, który nie walczy o władzę, on walczy z Czarzastym".

Migalski mówił, że jeśli Lewica się nie zjednoczy, to partia Włodzimierza Czarzastego powinna pójść do wyborów osobno. - Pięć procent jest w ich zasięgu - ocenił.

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