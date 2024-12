Węgierski ekspert: Romanowskiemu nie grozi ekstradycja nawet w przypadku wyroku TSUE   

- Narracja rządu skupia się na tym, że Węgrzy nie wiedzą, czy Romanowski jest przestępcą czy nie, ani nie oceniają sprawy Funduszu Sprawiedliwości. Oni jedynie stwierdzają, że od czasu przejęcia władzy przez obecną koalicję w Polsce mamy do czynienia z kryzysem praworządności – tłumaczył Gabor.



- To nie jest tak, że Orban nagle zaczął troszczyć się o Polskę. Te działania są skierowane przede wszystkim do jego wyborców. Teraz będzie mógł pokazać Węgrom, że to on jest liderem praworządności, zaś Bruksela, Tusk i liberałowie są przeciwko prawu - podkreślił Gabor.

Zdaniem dziennikarza głównym powodem takiego zachowania premiera jest obecna sytuacja gospodarcza na Węgrzech. - Orban ma w tej chwili sporo problemów i musi pokazać, że ich główną przyczyną nie są jego złe rządy, ale działania Brukseli i Warszawy - wyjaśnił dzennikarz.



Przypomina też, że w ostatnich dniach stało się jasne, iż Węgry nie dostaną 1 mld euro z budżetu Unii, a większość węgierskich uczelni zostanie wykluczona z programów Erasmus Plus i Horyzont Europa. To oznacza, że "w relacjach z Europą Viktor Orban ma już niewiele do stracenia" – podsumował Gabor.