Onyszczuk: nigdy nie będzie idealnego momentu, żeby dokonać zatrzymania

Jarosław Onyszczuk z Prokuratury Krajowej w "Jeden na jeden" w TVN24 wyjaśniał, że prokuratura "nie miała jeszcze określonych dokumentów, które pozwalają wdrożyć stosowne procedury" - Natomiast to, kto z kim się spotyka, nawet publicznie, to jest sfera realizacji ich wolności - stwierdził.

Zapewnił, że "prokuratorzy, którzy wnioskowali o uchylenie immunitetu, a także przewidywali możliwość wystąpienia do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego, zaraz po tym, jak będą stosowne dokumenty dostępne i znajdą się w aktach sprawy, podejmą te działania, które wynikają z określonych kolei rzeczy i przystąpią do realizacji czynności z udziałem byłego pana wiceministra Romanowskiego".

- My mieliśmy wizytę pana Romanowskiego przed prokuraturą w piątek, widziałem konferencję przed sądem rejonowym. (...) To jest pewien teatr i zastanawiam się, czy my, jako prokuratorzy, powinniśmy grać w tej sztuce. No nie, myślę, że nasza rola jest zupełnie inna - podkreślił Onyszczuk.