Kto wpłacał na kampanię Marcina Kierwińskiego? Ustalenia "Czarno na białym" Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Dziennikarze "Czarno na białym" zdobyli rachunek bankowy funduszu wyborczego Platformy Obywatelskiej z 2023 roku. To ponad pół tysiąca stron i około czterech tysięcy przelewów na kampanię sejmową, która dała tej partii władzę.

Marcin Kierwiński zebrał najwięcej w PO. Tusk - 68 razy mniej

Według wyliczeń dziennikarzy "Czarno na białym" - Dariusza Kubika, Grzegorza Łakomskiego i Karola Dejasa - najwięcej pieniędzy spośród kandydatów PO zebrał na swoją kampanię Marcin Kierwiński. W 2023 roku darczyńcy wskazali Kierwińskiego w tytułach przelewów opiewających w sumie na kwotę prawie 724 tysięcy złotych.

Kierwiński zebrał najwięcej w kampanii PO w 2023

Wśród wpłacających na kampanię Kierwińskiego znajdują się przede wszystkim pracownicy spółek lub instytucji z Warszawy lub województwa mazowieckiego. W obu tych miejscach od lat rządzi lub współrządzi Koalicja Obywatelska, a Marcin Kierwiński jest szefem warszawskich struktur i sekretarzem generalnym KO z ogromnym wpływem na to, kogo partia rekomenduje na publiczne stanowiska.

Na kampanię Kierwińskiego wpłacali radni, burmistrzowie, szefowie szpitali

Wśród darczyńców kampanii Kierwińskiego były zatem: osoby, które pracowały bądź dostały pracę w spółkach - samorządowych lub państwowych; samorządowcy (w tym burmistrzowie i wiceburmistrzowie warszawskich dzielnic), osoby z kadry kierowniczej instytucji samorządowych (muzea, przedsiębiorstwa komunalne, ośrodki sportu i rekreacji, biblioteka, dom kultury, urząd pracy, WORD); osoby z kadry kierowniczej urzędów państwowych; osoby z kadr zarządzających placówkami medycznymi, których organem założycielskim jest miasto stołeczne Warszawa lub samorząd województwa mazowieckiego.

Według ustaleń reporterów Marcin Kierwiński ma wierną grupę darczyńców, bo w 2024 roku, gdy walczył o mandat europosła, znaczna część ze wspomnianych 113 osób ponownie opłaciła jego kampanię. Szczegóły w reportażu autorów "Czarno na białym" pt. "Człowiek instytucja", dostępnym w TVN24+.

OGLĄDAJ: "Jestem zaskoczona skalą, ale nie metodą". Co skrywa strona 515 rachunku PO? Zobacz cały materiał

Problemami wokół finansowania kampanii wyborczych "Czarno na białym" zajmuje się od lat. Za rządów PiS w serii nagradzanych reportaży "Do spółki z PiS" ci sami reporterzy ujawniali, jak ludzie z państwowych spółek masowo opłacali kampanie czołowych polityków PiS – Joachima Brudzińskiego, Grzegorza Tobiszowskiego czy nawet premierów rządów PiS - Mateusza Morawieckiego i Beaty Szydło. Wtedy, w 2022 roku, takie wykorzystywanie systemu przez polityków PiS krytykował ówczesny poseł opozycji Marcin Kierwiński. Dziś "Czarno na białym" ujawnia podobne zbieżności, jeśli chodzi o kwoty, daty i ludzi dotyczące kampanii Marcina Kierwińskiego z 2023 roku. "Do spółki z partią" - reportaż Dariusza Kubika, Grzegorza Łakomskiego i Karola Dejasa z "Czarno na białym" o problematycznych przejawach finansowania kampanii wyborczych różnych ugrupowań - do obejrzenia w TVN24+.

OGLĄDAJ: Kampanie Kierwińskiego i pieniądze ludzi ze spółek. "Wchodzenie w buty poprzedniej władzy" Zobacz cały materiał