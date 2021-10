Mężczyzna ugodzony nożem. "Pomimo reanimacji zmarł"

czytaj dalej

Minister zdrowia Adam Niedzielski zaapelował w niedzielę, by zakładać maseczki na cmentarzach, gdy jest tłoczno, bo choć nie ma takiego obowiązku, to jest zdrowy rozsądek oraz troska o siebie i innych. Policja z kolei zapowiada sprawdzanie, czy Polacy noszą maseczki tam, gdzie jest to wymagane.