Magdalena Biejat o zdjęciu posłanki Izabeli Bodnar: wyraz głębokiej hipokryzji
Przed niedzielnym finałem mistrzostw świata w piłce nożnej posłanka Unii Centrum Izabela Bodnar zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie, ze złowionymi w Hiszpanii tuńczykami. Jej wpis wywołał lawinę komentarzy. Komentujący zwracali między innymi uwagę na to, że w przeszłości posłanka deklarowała poparcie dla postulatów organizacji prozwierzęcej Otwarte Klatki.
Sprawę komentowała w czwartkowym "Jeden na jeden" w TVN24 wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. Jak mówiła, odbiera ona działania posłanki "jako wyraz głębokiej hipokryzji".
- Dla mnie też jest to obraz tego, co media społecznościowe robią z naszymi mózgami jako polityków - oceniła. - Nagle okazuje się, że ważniejsze jest - zanim się pomyśli - wrzucenie efektownego zdjęcia na Instagram (...), czy na X, niż zastanowienie się po prostu nad sobą i tym, co się reprezentuje - dodała.
Biejat apeluje po zdjęciu Bodnar. "To jest kwestia uczciwości"
Biejat odniosła się również do kolejnego wpisu posłanki, w którym ta broniła swojego zdjęcia. Bodnar sama zarzucała krytykującym hipokryzję i podkreślała między innymi, że "każde sushi, każda ryba, każdy kotlet, który jedzą, pochodzi ze złowionego lub zabitego zwierzęcia".
- To jest prawda oczywiście, ale to nie znaczy, że każdy, kto broni praw zwierząt, może się fotografować z martwym zwierzęciem - skwitowała Biejat. - To jest kwestia jakiejś uczciwości i właśnie niebycia hipokrytą. Bardzo państwa wszystkich zachęcam, żebyście nas właśnie z tego rozliczali - zaznaczyła wicemarszałkini Senatu.