Polska Magdalena Biejat o zdjęciu posłanki Izabeli Bodnar: wyraz głębokiej hipokryzji Mikołaj Stępień |

Magdalena Biejat o zdjęciu posłanki Bodnar: obraz tego, co media społecznościowe robią z naszymi mózgami Źródło zdj. gł.: Izabela Bodnar/X

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Przed niedzielnym finałem mistrzostw świata w piłce nożnej posłanka Unii Centrum Izabela Bodnar zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie, ze złowionymi w Hiszpanii tuńczykami. Jej wpis wywołał lawinę komentarzy. Komentujący zwracali między innymi uwagę na to, że w przeszłości posłanka deklarowała poparcie dla postulatów organizacji prozwierzęcej Otwarte Klatki.

Drodzy nie bądźcie hipokrytami, każde sushi, każda ryba, każdy kotlet, który jecie, pochodzi od złowionego lub zabitego zwierzęcia.

Jeżeli kogoś to razi i nie może się z tą oczywistą prawdą pogodzić niech przejdzie na wegetarianizm. Inaczej nie ma mandatu, żeby tu wyć.… — Izabela Bodnar (@BodnarIzabela) July 20, 2026 Rozwiń

Sprawę komentowała w czwartkowym "Jeden na jeden" w TVN24 wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. Jak mówiła, odbiera ona działania posłanki "jako wyraz głębokiej hipokryzji".

- Dla mnie też jest to obraz tego, co media społecznościowe robią z naszymi mózgami jako polityków - oceniła. - Nagle okazuje się, że ważniejsze jest - zanim się pomyśli - wrzucenie efektownego zdjęcia na Instagram (...), czy na X, niż zastanowienie się po prostu nad sobą i tym, co się reprezentuje - dodała.

Biejat apeluje po zdjęciu Bodnar. "To jest kwestia uczciwości"

Biejat odniosła się również do kolejnego wpisu posłanki, w którym ta broniła swojego zdjęcia. Bodnar sama zarzucała krytykującym hipokryzję i podkreślała między innymi, że "każde sushi, każda ryba, każdy kotlet, który jedzą, pochodzi ze złowionego lub zabitego zwierzęcia".

- To jest prawda oczywiście, ale to nie znaczy, że każdy, kto broni praw zwierząt, może się fotografować z martwym zwierzęciem - skwitowała Biejat. - To jest kwestia jakiejś uczciwości i właśnie niebycia hipokrytą. Bardzo państwa wszystkich zachęcam, żebyście nas właśnie z tego rozliczali - zaznaczyła wicemarszałkini Senatu.

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