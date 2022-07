Magda Łucyan, autorka "Rozmów o końcu świata": w polskich rzekach można znaleźć praktycznie wszystko

Magda Łucyan we "Wstajesz i weekend" w TVN24 mówiła o reportażu "Temat rzeka" autorstwa Olgi Orzechowskiej, który jest efektem wielotygodniowego śledztwa dotyczącego zanieczyszczenia Bobru. W Lesznie Górnym (woj. lubuskie) działa garbarnia należąca do niemieckiej firmy Heinen Lederfabrik. Z rur z należącej do niej oczyszczalni przedostają się do Bobru czarne ścieki pełne niebezpiecznych substancji.