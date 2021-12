Łukasz Mejza głosuje na sali sejmowej. Mimo że wnioskował o urlop

Leszczyna domagała się wykluczenia z obrad Mejzy

Marszałek Sejmu wyłączyła w tym momencie mikrofon posłance KO i zapytała Leszczynę, czy "może przystąpić do rzeczy". Witek dodała, że to nie Leszczyna będzie decydowała o wykluczeniu posła i zaapelowała o przedstawienie poprawek do projektu budżetu. Leszczyna zwróciła się do Witek słowami: "panią oceni historia, tak jak pana posła Mezję". - Skandalem jest to, że człowiek, który jest hieną, bo żerował na śmierci dzieciaków, siedzi tu, w polskim parlamencie. To jest wasza wina - powiedziała posłanka KO zwracając się do większości sejmowej.