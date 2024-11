Lidia i Jerzy Owsiakowie laureatami Prix Galien. "To nagroda dla wszystkich Polaków" 

Lidia i Jerzy Owsiakowie zostali uhonorowani nagrodą "Pro Bono Humanum" podczas tegorocznej edycji konkursu Prix Galien Polska. Kapituła doceniła ich działalność na rzecz poprawy warunków w placówkach medycznych i sukces Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Był to pierwszy raz, kiedy wyróżnienie to przyznano w Polsce. Za granicą jego laureatami zostali m.in. Bill i Melinda Gates, Bill Clinton oraz Jimmy Carter.

- To ogromny zaszczyt - powiedziała Lidia Owsiak, odbierając nagrodę "Pro Bono Humanum" Prix Galien Polska. - To jest nagroda dla nas, dla całego zarządu (WOŚP - red.), ale nie tylko. To jest nagroda dla naszych pracowników, dla 120 tysięcy wolontariuszy, którzy co roku dzielnie zbierają dla nas pieniądze i jest to również nagroda dla wszystkich Polaków w kraju i za granicą, którzy co roku są z nami - dodała żona Jurka Owsiaka.