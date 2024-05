Leszek Miller i Włodzimierz Cimoszewicz podczas czwartkowej uroczystości w Warszawie podpisali sprayem mural z okazji 20-lecia Polski w Unii Europejskiej. - Chcieliśmy, żeby to był symbol radości, barwy i nadziei - podkreślał Miller. Cimoszewicz wspominał kulisy polityczne przed podpisaniem traktatu akcesyjnego. - Zmieniliśmy sposób negocjowania, żeby osiągnąć sukces. I ten sukces osiągnęliśmy - stwierdził.

W czwartek przy Alei Wyzwolenia 2 w Warszawie odsłonięto mural z okazji 20-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej. W uroczystości wzięli udział byli premierzy, europosłowie Leszek Miller i Włodzimierz Cimoszewicz, którzy korzystając z wysięgnika podpisali mural sprayem.

W 2003 roku obaj politycy podpisali w imieniu Polski traktat akcesyjny do UE - Miller jako ówczesny premier, Cimoszewicz jako szef MSZ.

Miller: wśród różnych projektów zwróciliśmy uwagę właśnie na ten

- Z Włodzimierzem Cimoszewiczem od pewnego czasu zastanawialiśmy się, jaki pomysł zaprezentować na 20-lecie, ale odbiegający od dotychczasowej sztampy. Chcieliśmy, żeby to był symbol radości, barwy, nadziei. I wśród różnych projektów zwróciliśmy uwagę właśnie na ten, bo od razu uznaliśmy, że to jest to, czego szukamy - mówił podczas uroczystości Leszek Miller.