Ławki w kształcie Polski, z regulaminem korzystania. BGK przyznaje: element akcji informacyjno-promocyjnej

Bank Gospodarstwa Krajowego potwierdził, że odpowiada za ustawienie "ławek" w kształcie konturów Polski, które pojawiły się na ulicach w całym kraju, wzbudzając spore emocje. Wcześniej taką informację przekazał rzecznik rządu Piotr Mueller. "Tego typu instalacje są elementem scenografii podczas planowanych wydarzeń BGK i zostały ustawione pilotażowo" - przekazała rzeczniczka BGK Anna Czyż.

Chodzi o biało-czerwone konstrukcje w kształcie konturów Polski i zainstalowane w ich wnętrzu ławki. Zasady korzystania z konstrukcji i ławek określa regulamin zawierający 15 punktów. Takie instalacje stanęły już między innymi w Olsztynie, Rzeszowie i Gdańsku. Docelowo ma ich być 16 - po jednym w każdym województwie.

O instalacjach zrobiło się głośno w ostatnich dniach. Donald Tusk wspomniał o nich podczas debaty z Rafałem Trzaskowskim na Campusie Polska Przyszłości. Lider PO, nawiązując do kilkunastopunktowego regulaminu korzystania z ławek, stwierdził, że "to jest w jakimś sensie instrukcja życia w Polsce pod tą władzą" i że to jest "przepis prezesa Kaczyńskiego na Polskę".

Rzecznik rządu Piotr Mueller tłumaczył na środowej konferencji prasowej, że ławki to element kampanii Banku Gospodarstwa Krajowego.

BGK przyznaje się do "ławek patriotycznych"

W środę rzeczniczka BGK Anna Czyż wydała w tej sprawie oświadczenie, które zostało opublikowane na stronie banku.

"W związku z pojawiającymi się informacjami medialnymi informujemy, że za postawienie instalacji w kształcie konturu Polski odpowiada BGK" - potwierdziła. Jak czytamy, "stanowi to element akcji informacyjno-promocyjnej poświęconej inwestycjom, których realizację wspomaga BGK".

"BGK wspiera w tej chwili 11 tysięcy inwestycji o łącznej wartości 60 mld zł. 3 tysiące projektów o wartości 15 mld zł jest w trakcie realizacji lub wkrótce się rozpocznie. Tego typu instalacje są elementem scenografii podczas planowanych wydarzeń BGK i zostały ustawione pilotażowo" - wyjaśnia Czyż.

W oświadczeniu nie ma informacji o kosztach inwestycji.

Prezes BGK: takie symbole są potrzebne

Takiej informacji nie udzieliła także prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka, która była w czwartek rano pytana o tę sprawę w radiu TOK FM.

- Nie są to ławki. To jest instalacja i cała konstrukcja. W środku jest postawiona ławka. Jeżeli ona by była ławką typową do siedzenia, to ona by była zainstalowana na ziemi - tłumaczyła.

Zapytana, jaka jest idea tych instalacji, odparła, że "promocja polskich inwestycji". - A może to taki symbol, można usiąść, zostań w Polsce, bo tutaj inwestujemy - mówiła.

Odnosząc się do regulaminu instalacji, który wzbudza największe emocje, Daszyńska-Muzyczka przekonywała, że jest to "instalacja, która wymaga regulaminu BHP". - Nie jest to ławeczka, jest to instalacja, duża konstrukcja, która waży chyba półtorej tony. Nie chciałabym, żebyśmy potem mówili, że nie było instrukcji użytkowania, bo coś się stało - stwierdziła.

W jej ocenie "takie symbole są potrzebne".

15 punktów regulaminu korzystania z ławki

Ławki umieszczone są na podeście w stelażu przypominającym kontury Polski. W niektórych przypadkach - jak widać na zdjęciach internautów z Olsztyna - ławeczka grodzona jest przy użyciu łańcucha. Zasady korzystania z konstrukcji i ławek określa regulamin zawierający 15 punktów. Ten wskazuje między innymi na konieczność trzymania się poręczy i korzystania z oparcia. Określona jest też maksymalna liczba osób siedzących na ławce w tym samym momencie - trzy (podczas gdy ich łączna waga nie może przekroczyć 225 kilogramów) - a także konieczność utrzymania 1,5-metrowego dystansu w oczekiwaniu na zwolnienie się miejsca. Na ławeczce nie można też spożywać alkoholu, środków psychotropowych i odurzających, palić tytoniu, papierosów elektronicznych i używać otwartego ognia.

Regulamin określa również, że siedzenie na ławce dozwolone jest dla osób od szóstego roku życia. "Wobec osób, które nie będą przestrzegały powyższych zasad albo które spowodowały szkody w instalacji, mogą zostać wyciągnięte konsekwencje na gruncie obowiązujących przepisów prawa" - czytamy w ostatnim, piętnastym paragrafie.

