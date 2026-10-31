Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Kryzys w Trybunale. Helsińska Fundacja Praw Człowieka zabrała głos

|
Trybunał Konstytucyjny
Zaproszono ich czy nie? Konsultacje w Pałacu bez polityków KO
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Podstawy prawne odsunięcia prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego od czynności są wątpliwe, a ostatnie wydarzenia pogłębiają kryzys - ocenia Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Zastrzega jednocześnie, że wydarzeń nie można oceniać w oderwaniu od przyczyn kryzysu.

Zarząd Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zakwestionował podstawy piątkowego zarządzenia sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej o przerwie w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

"Nie dostrzegamy wyraźnych podstaw prawnych do tego, by decyzję taką mogła wydać sędzia o najdłuższym stażu" - napisano w stanowisku podpisanym przez prezesa Fundacji Macieja Nowickiego.

Jak wyjaśniono, taki sędzia zastępuje prezesa TK, gdy stanowisko jest nieobsadzone lub prezes nie może upoważnić innego sędziego do zastępowania go. Zdaniem HFPC żadna z tych sytuacji nie zachodzi. Powoływanie się na stan wyższej konieczności konstytucyjnej oznacza zaś w praktyce przyznanie, że brak jest niebudzącej wątpliwości podstawy prawnej.

Fundacja ostrzegła przed niebezpiecznym precedensem: kolejny Sejm mógłby wybrać do TK osobę z długim stażem sędziowskim, która następnie zawiesiłaby władze Trybunału i przejęła nad nim kontrolę.

Fundacja uważa, że prezydent nie może blokować sędziów TK

HFPC zastrzegła jednocześnie, że wydarzeń nie można oceniać w oderwaniu od przyczyn kryzysu. Przypomniała swoje stanowisko, że legalnie wybrani sędziowie powinni rozpocząć pracę, a prezydent nie ma prawa blokować ani unieważniać wyboru Sejmu.

"Zwracaliśmy również uwagę na nieprawidłowości w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego, w tym na manipulacje w wyznaczaniu składów orzekających. W tej ostatniej sprawie toczy się obecnie postępowanie karne zainicjowane po zawiadomieniu złożonym przez Fundację" - napisano w stanowisku.

Fundacja podkreśliła, że "przepychanki między sędziami a Prezydentem RP przed wejściem do budynku Trybunału godzą w powagę instytucji państwa i są wymownym symbolem kryzysu państwa".

Za jedyne rozwiązanie uznała reset konstytucyjny proponowany przez Fundację im. Stefana Batorego: zmianę zasad wyboru sędziów, chroniącą TK przed przejęciem przez jedno ugrupowanie, a następnie wygaszenie wszystkich kadencji i obsadzenie miejsc na nowych zasadach.

Czym jest "stan wyższej konieczności konstytucyjnej"?

O "stanie wyższej konieczności konstytucyjnej" mówiła sędzia Anna Korwin-Piotrowska, która poinformowała o przejęciu kierowania Trybunałem jako sędzia z najdłuższym stażem.

- Powiedziałam, że jesteśmy w ogóle w stanie wyższej konieczności konstytucyjnej, w tym sensie, że trzeba doprowadzić do stanu, w którym Trybunał Konstytucyjny będzie działał, ponieważ przez naruszenie, i to rażące, konstytucji przez pana sędziego Bogdana Święczkowskiego, ale również przez pana prezydenta, który kontestuje nasze uprawnienie do wykonywania mandatu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ten organ nie może działać - powiedziała Korwin-Piotrowska w piątek na antenie TVN24.

W uzasadnieniu zarządzenia o przerwaniu w czynnościach służbowych Bogdana Święczkowskiego czytamy między innymi:

"Konieczność przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sądu konstytucyjnego należy obecnej sytuacji kwalifikować jako stan wyższej konieczności konstytucyjnej. Osobą, która wedle przepisów ustawy o organizacji TK może wykonywać wszystkie te czynności wobec sędziego sprawującego funkcję Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, jest na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy o organizacji TK sędzia Trybunału, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o organizacji TK. Prezes Trybunału nie może dokonywać czynności wobec samego siebie. Nie ulega też wątpliwości, że kompetencja do wykonywania czynności wobec Prezesa Trybunału nie może wynikać z upoważnienia tegoż Prezesa" - wskazano.

Zarządzenie Korwin-Piotrowskiej dotyczące Święczkowskiego z uzasadnieniemZarządzenie Korwin-Piotrowskiej dotyczące Sochańskiego z uzasadnieniem

Podstawa prawna odsunięcia prezesa i wiceprezesa TK

Z zarządzeń opublikowanych w piątek na oficjalnej stronie TK wynika, że Anna Korwin-Piotrowska powołała się na artykuł 130 ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych, który umożliwia prezesowi sądu zarządzenie przerwy w czynnościach służbowych sędziego, w związku z artykułem 10 ustawy o Sądzie Najwyższym.

Artykuł 10 ustawy o SN stanowi między innymi, że w sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Natomiast powołanie się na ustawę o Sądzie Najwyższym wynika z artykułu 19 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który stanowi: "w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do praw i obowiązków sędziów Trybunału stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące praw i obowiązków sędziów Sądu Najwyższego".

Spór o TK zaostrzył się w piątek po ogłoszeniu przerwy w czynnościach władz TK. Kierowanie jego pracami przejęła wybrana przez obecny Sejm Anna Korwin-Piotrowska. Przed siedzibą odbyły się demonstracje, pojawiła się policja. Prezydent Karol Nawrocki przerwał lot do Senegalu, przybył nocą do TK i zwołał konsultacje z siłami parlamentarnymi. Premier Donald Tusk ocenił, że "przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem".

Źródło: PAP, tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Helsińska Fundacja Praw CzłowiekaTrybunał KonstytucyjnyKonstytucja RPprawoBogdan Święczkowski
Czytaj także:
Warszawa, 31.10.2026. Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie
Pierwszy prezes SN zwołał nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne
RELACJA
Towarzyski uciekinier
Myszołowiec towarzyski spędził prawie 100 dni w klubie golfowym
METEO
imageTitle
Kane przytłoczony Złotą Piłką. Emocje do końca w Der Klassikerze
EUROSPORT
imageTitle
Mistrz rozbił lidera w godzinę z okładem
EUROSPORT
Laseczka sienna (Bacillus subtilis)
Te bakterie są jak zombie. Dla nich śmierć nie oznacza końca
METEO
imageTitle
Nie będzie finału marzeń. Zverev zepsuł sobie święto
EUROSPORT
Donald Tusk
Orędzie premiera Donalda Tuska
Polska
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
"Myślałem, że tylko przyjdzie i pokrzyczy". Noc, która zaskoczyła polityków
Marcin Złotkowski
imageTitle
Kuriozalne głosy w plebiscycie Złotej Piłki. Poznaliśmy pełne wyniki
EUROSPORT
imageTitle
Cztery gole w dziesięć minut. Lech umocnił się na szczycie
EUROSPORT
Prezydent Karol Nawrocki i szef Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP Marcin Przydacz
Radosław Sikorski o zachowaniu prezydenta
Polska
imageTitle
Chwalińska jak Hurkacz. Chce pomóc Polsce obronić tytuł
EUROSPORT
Strażacy podczas akcji ratunkowej
Ratowali ludzi z zalanych samochodów. Woda sięgała niemal do pasa
METEO
imageTitle
Zadyszka Obywateli. Druga porażka z rzędu
EUROSPORT
1 godz
pc
"Otwierano przed nim każde drzwi w PiS". Kim jest Artur Chodziński?
Superwizjer. Podcast
Prognozowane opady w Grecji
Niebezpieczna pogoda nie odpuszcza. Grecja szykuje się na kolejne ulewy
METEO
imageTitle
Jagiellonia podtrzymała dobrą passę dzięki świetnej końcówce
EUROSPORT
Radosław Sikorski
Sikorski o rezygnacji ambasadorów. MSZ dementuje informacje Dudy
Polska
imageTitle
Skorupski obronił karnego i dał do myślenia Urbanowi
EUROSPORT
imageTitle
Pracowita sobota Szubarczyka. 15-latek opadł z sił w Nankinie
EUROSPORT
1 listopada, Wszystkich Świętych, cmentarz
Pogoda na Wszystkich Świętych. Polska utknie w jesiennej pułapce
METEO
Prymas Polski abp Wojciech Polak
Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. Apel prymasa Polski
Polska
Donald Tusk
Donald Tusk wygłosi orędzie
Polska
imageTitle
Czarna seria Czerwonych Diabłów przedłużona
EUROSPORT
Trwa spotkanie Prezydenta RP Karola Nawrockiego z przedstawicielami Konfederacji Korony Polskiej Grzegorzem Braunem i Włodzimierzem Skalikiem
Pilne konsultacje w Pałacu. Kto pojawił się u prezydenta
Polska
imageTitle
Rosjanka w finale. Zła informacja dla Chwalińskiej
EUROSPORT
Potrącenie pieszych w rejonie cmentarza w Kraszewie
Wypadek koło cmentarza. Kierowca potrącił dwie piesze na pasach
WARSZAWA
Marco Rubio
Rubio o Polsce. "Prezydent Trump uważa, że..."
BIZNES
Ewakuacja z Ołeszek
Miesiącami byli odcięci od pomocy. Udało się ich ewakuować
Świat
social media
Gigant pod lupą. Jest dochodzenie
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica