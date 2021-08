Kryscina Cimanouska: wzywam tych ludzi do tego, aby mówili, nie milczeli

Białoruska sprinterka Kryscina Cimanouska poinformowała w niedzielę, że w związku z krytyką działań władz sportowych swojego kraju została odsunięta od udziału w igrzyskach i próbowano ją zmusić do wylotu na Białoruś. Ostatecznie lekkoatletka otrzymała w ambasadzie RP w Tokio polską wizę humanitarną. Taką samą pomoc otrzymał także jej mąż. W środę Białorusinka wylądowała w Polsce.

Cimanouska: nie będę już mogła stać z boku

Cimanouska powiedziała też, że jest "gotowa zostać symbolem wsparcia dla Białorusinów, dla tych ludzi, którzy chcą mówić, co myślą, którzy znajdują się pod naciskami". - Wzywam tych ludzi do tego, aby mówili, nie milczeli. Aby mówili, co myślą - dodała. - Nie będę już mogła stać z boku, będę wspierać wszystkich, którzy takiego wsparcia będą potrzebować - zadeklarowała.