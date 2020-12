Premier zapowiada "konwoje wsparcia" dla potrzebujących na święta

Prawie milion kilogramów żywności i inne artykuły trafią w ramach "konwojów wsparcia" do osób starszych, bezdomnych, ale także do matek z dziećmi - przekazał premier Mateusz Morawiecki.

"Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów"

Poinformował, że rząd przygotował "Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów". - To blisko milion kilogramów żywności, różnych artykułów, które trafią do osób starszych, do osób bezdomnych, ale także do matek z dziećmi poprzez współpracę z instytucjami, które zajmują się różnego rodzaju pomocą charytatywną - powiedział.