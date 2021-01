Pięć hipotetycznych scenariuszy rozwoju pandemii COVID-19 w 2021 roku i w latach najbliższych przedstawionych przez działający przy prezesie Polskiej Akademii Nauk interdyscyplinarny zespół doradczy do spraw COVID-19 spotkało się z wieloma pytaniami. Dlatego naukowcy napisali komentarz do opracowania. Ostrzegają w nim, że "obecne tempo realizacji programu szczepień nie pozwala na szybkie zabezpieczenie grup ryzyka, nie mówiąc już o większości społeczeństwa".

"Wpływ mamy na realizację scenariuszy 1 i 2. W tej chwili niestety realizujemy scenariusz nr 2"

"Największy wpływ mamy na realizację scenariuszy 1 i 2. Wydaje się, że w tej chwili niestety realizujemy scenariusz nr 2. Obecne tempo realizacji programu szczepień nie pozwala na szybkie zabezpieczenie grup ryzyka, nie mówiąc już o większości społeczeństwa" – ocenili naukowcy. "Jeżeli ta sytuacja będzie się utrzymywać – dostępność szczepionek będzie niewielka, a ich dystrybucja utrudniona, to jeszcze długo będziemy wędrować od lockdownu do lockdownu" – przyznali.

Jednocześnie zwrócono uwagę, że w sytuacji, gdy chęć do szczepienia w społeczeństwie wzrasta "prawdopodobieństwo przejścia do scenariusza nr 1 zależy w dużym stopniu od sprawności systemu dostarczania i dystrybucji szczepionek, w oparciu o transparentne priorytety oraz zaangażowanie wielu placówek w proces szczepienia".

"Im dłużej trwa pandemia, tym większa szansa na pojawienie się szczepów opornych"

Naukowcy przestrzegają, że jeżeli nasza odporność zanikać będzie stopniowo lub pojawią się oporne warianty wirusa, kiedy większość społeczeństwa będzie już zaszczepiona, a epidemia zmieni się w pojedyncze przypadki zachorowań, konsekwencje będą niewielkie. "Jeżeli jednak wydarzy się to przed zakończeniem akcji szczepień, możemy oczekiwać powrotu do sytuacji z jesieni 2020 r. Warto również pamiętać, że im dłużej trwa pandemia tym większa szansa na pojawienie się szczepów opornych" – ostrzegli przedstawiciele komisji.

15.01. | Jedna z kobiet poinformowała reportera TVN24, że przyszła do przychodni, ponieważ została do tego zmuszona. Syn próbował ją zarejestrować po północy za pomocą infolinii, ale miał usłyszeć, że w tej przychodni nie ma już miejsc na szczepienia. Dlatego postanowiła osobiście sprawdzić, czy nie była to na przykład kwestia błędu w systemie. Inna osoba próbowała dodzwonić się na infolinię od północy, ale była zajęta. Kiedy dodzwoniła się o godzinie drugiej w nocy, rozładował jej się telefon.

Możliwe "preludium do prawdziwej katastrofy"

"Jeśli chodzi o scenariusz nr 5, to wydarzy się on na pewno, nie jest jednak wiadomo kiedy. Jeżeli nowy, groźny patogen pojawi się za kilka lat, a my w tym czasie zwalczymy obecną epidemię i przygotujemy się na jego przyjście, konsekwencje jego pojawienia się dla funkcjonowania społeczeństwa mogą być niewielkie. Jeżeli jednak wydarzy się to już w 2021 r., to 2020 rok może się okazać tylko preludium do prawdziwej katastrofy" – ostrzegają.