Polska Konfederacja krytykuje decyzję Karola Nawrockiego. "Poddał się propagandzie Donalda Tuska" Kamila Grenczyn |

Karol Nawrocki: podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Karol Nawrocki/X

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Prezydent Karol Nawrocki powiedział w czwartkowym orędziu, że zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która ma sfinansować obniżkę cen paliw. Zapowiedział przy tym skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego do kontroli w trybie następczym.

Nowa ustawa przewiduje 60-procentowy podatek od nadwyżkowych zysków osiągniętych ze sprzedaży paliw ciekłych. Danina obejmie nadzwyczajne zyski uzyskane w okresie od 1 marca 2026 roku do 31 marca 2027 roku przez przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem paliw ciekłych oraz obrotem paliwami ciekłymi na podstawie koncesji na obrót paliwami z zagranicą.

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Mentzen: miałem wielką nadzieję, że ten prezydent będzie chronił Polaków

Decyzja prezydenta o podpisaniu ustawy dotyczącej cen paliw spotkała się z ostrą reakcją polityków Konfederacji. Jeden z liderów ugrupowania Sławomir Mentzen ocenił, że "podatek od nadzwyczajnych zysków, nakładany wstecz, jest w oczywisty sposób sprzeczny z Konstytucją". "Bardzo żałuję, że Prezydent poddał się propagandzie Donalda Tuska i zgodził się na ten podatek. Dotknie to Polaków oszczędzających w funduszach będących akcjonariuszami Orlenu, a także samych akcjonariuszy, którzy zostaną obrabowani przez rząd Tuska" - napisał.

Mentzen dodał też, "miał wielką nadzieję", że prezydent "będzie chronił Polaków przed podatkami", jednak - jak stwierdził - "wyszło jak zwykle".

Podatek od nadzwyczajnych zysków, nakładany wstecz, jest w oczywisty sposób sprzeczny z Konstytucją.



Bardzo żałuję, że Prezydent poddał się propagandzie Donalda Tuska i zgodził się na ten podatek. Dotknie to Polaków oszczędzających w funduszach będących akcjonariuszami Orlenu, a… — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) October 1, 2026 Rozwiń

Wipler o "złamaniu Deklaracji Toruńskiej"

Poseł Konfederacji Przemysław Wipler ocenił z kolei, że prezydent "złamał Deklarację Toruńską, złamał pisemną obietnicę złożoną Polakom w obecności Sławomira Mentzena". Nawiązał do podpisanej przez Nawrockiego w maju ubiegłego roku - gdy ten kandydował na urząd głowy państwa - deklaracji nazwanej również "ósemką Mentzena".

Jednym z jej punktów było zobowiązanie się do niepodpisania żadnej ustawy, która podnosiłaby Polakom istniejące podatki, składki i opłaty lub wprowadzała nowe obciążenia fiskalne.

"Dał się obić przez Donalda Tuska i zmienił zdanie. Pozwolił okraść Polaków oszczędzających na starość i inwestujących w akcje Orlenu. Wielki zawód" - napisał Wipler.

Złamał Deklarację Toruńska, złamał

pisemną obietnicę złożoną Polakom w obecności @SlawomirMentzen. Dał się obić przez @donaldtusk i zmienił zdanie. Pozwolił okraść Polaków oszczędzających na starość i inwestujących w akcje Orlenu. Wielki zawód. https://t.co/gMfBlazsTE — Przemysław Wipler (@Wipler1978) October 1, 2026 Rozwiń