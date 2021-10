Unijny komisarz: niedługo użyjemy mechanizmu warunkowości

czytaj dalej

Wieczna zmarzlina topnieje, a naukowcy wiążą to ze zmianami klimatu i wzrostem średniej temperatury na Ziemi. To tykająca ekologiczna bomba, bo topnienie zamarzniętej tundry uwalnia gazy cieplarniane, a to jeszcze bardziej przyspiesza globalne ocieplenie. Wpływa także na codzienne życie mieszkańców tych terenów. Na przykład wiele budynków w miejscowościach na obszarach arktycznych Rosji powstało przy założeniu, że topnienie nigdy nie nastąpi. Teraz domy się zapadają.