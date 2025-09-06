"Koledzy patrioci z PiS-u chełpią się". Radosław Sikorski "pozdrawia"

Radosław Sikorski: zabiegałem, by USA zaprosiły nas do G20 Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Koledzy patrioci z PiS-u chełpią się, że zablokowali rządowi wejście do Białego Domu. Pozdrawiam - powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w nagraniu opublikowanym na X.

Niedługo później przekazał, że spotkał się z Kevinem Hassettem, szefem rady doradców ekonomicznych prezydenta Trumpa. "Rozmawialiśmy w Białym Domu głównie o perspektywach uczestnictwa Polski w pracach grupy G20. Polacy wypracowali miejsce wśród 10% największych gospodarek świata" - napisał w kolejnym wpisie.

W podsumowaniu minister Sikorski poinformował, że oprócz spotkania w Białym Domu z Kevinem Hassettem, spotkał się w Pentagonie z Elbridgem Colbym, podsekretarzem obrony ds. polityki, przedstawicielami America First Policy Institute i polskimi stypendystami Transatlantic Future Leaders Forum.

Sikorski pisze do "harcowników"

- To nie była notatka, tylko stanowisko rządu przygotowywane na międzynarodową wizytę prezydenta - mówił w "#BezKitu" w TVN24 minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek. Odniósł się w ten sposób do dokumentu przekazanego przez MSZ Karolowi Nawrockiemu przed jego wizytą w USA. Dodał, że zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego stanowisko "wiąże" prezydenta.

Szef polskiej dyplomacji również odnosząc się do tej sprawy napisał na X: „Jeszcze raz, harcownikom do sztambucha. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w prawidłowym składzie, stanowisko Rady Ministrów na wizytę zagraniczną jest dla prezydenta wiążące. I dlatego było tak wściekle atakowane”.

Jeszcze raz, harcownikom do sztambucha. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w prawidłowym składzie, stanowisko Rady Ministrów na wizytę zagraniczną jest dla prezydenta wiążące.

I dlatego było tak wściekle atakowane. https://t.co/ZzjTZefP7i — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 5, 2025 Rozwiń Źródło: X

OGLĄDAJ: TVN24 HD