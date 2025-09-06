Logo strona główna
Polska

"Koledzy patrioci z PiS-u chełpią się". Radosław Sikorski "pozdrawia"

Radosław Sikorski w Chobielinie-Dworze
Radosław Sikorski: zabiegałem, by USA zaprosiły nas do G20
Źródło: TVN24
Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski poinformował o rozmowach, jakie odbył w piątek w czasie wizyty w Waszyngtonie. Wśród licznych spotkań odbył rozmowę w Białym Domu z dyrektorem Narodowej Rady Ekonomicznej Kevinem Hassettem.

- Koledzy patrioci z PiS-u chełpią się, że zablokowali rządowi wejście do Białego Domu. Pozdrawiam - powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w nagraniu opublikowanym na X.

Niedługo później przekazał, że spotkał się z Kevinem Hassettem, szefem rady doradców ekonomicznych prezydenta Trumpa. "Rozmawialiśmy w Białym Domu głównie o perspektywach uczestnictwa Polski w pracach grupy G20. Polacy wypracowali miejsce wśród 10% największych gospodarek świata" - napisał w kolejnym wpisie.

W podsumowaniu minister Sikorski poinformował, że oprócz spotkania w Białym Domu z Kevinem Hassettem, spotkał się w Pentagonie z Elbridgem Colbym, podsekretarzem obrony ds. polityki, przedstawicielami America First Policy Institute i polskimi stypendystami Transatlantic Future Leaders Forum.

Sikorski pisze do "harcowników"

- To nie była notatka, tylko stanowisko rządu przygotowywane na międzynarodową wizytę prezydenta - mówił w "#BezKitu" w TVN24 minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek. Odniósł się w ten sposób do dokumentu przekazanego przez MSZ Karolowi Nawrockiemu przed jego wizytą w USA. Dodał, że zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego stanowisko "wiąże" prezydenta.

"Jeśli prezydent tego nie robi, narusza reguły"
"Jeśli prezydent tego nie robi, narusza reguły"

Szef polskiej dyplomacji również odnosząc się do tej sprawy napisał na X: „Jeszcze raz, harcownikom do sztambucha. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w prawidłowym składzie, stanowisko Rady Ministrów na wizytę zagraniczną jest dla prezydenta wiążące. I dlatego było tak wściekle atakowane”.

pc

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Tytus Żmijewski

