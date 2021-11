Wjechał na kielecki deptak, piesi uciekali i chowali się w bramach. Był pijany

czytaj dalej

36-latek był poszukiwany przez sądy i prokuraturę pięcioma listami gończymi. Ukrywał się od 11 lat. Policjanci zatrzymali go do kontroli, kiedy przekroczył prędkość. Podał wtedy dane swojego kuzyna. Funkcjonariusze zauważyli jednak, że nie wygląda on, jak na zdjęciu w systemie. Odkryli prawdę, kiedy pojechali do komisariatu i pobrali odciski palców.