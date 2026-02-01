"Najbliższe dni pokażą, czy nie dojdzie do przewrotu". Co dalej z Polską 2050?

Michalski: w Polsce 2050 nie obejdzie się bez pojedynczych odejść Źródło: TVN24

W sobotę odbyło się głosowanie w powtórzonej drugiej turze wyborów na przewodniczącego Polski 2050. Na to stanowisko została wybrana ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jej rywalką była Paulina Hennig-Kloska, ministra klimatu i środowiska.

Dziennikarz TVN24 i współautor "Podcastu politycznego" w TVN24+ Konrad Piasecki w programie "W kuluarach" w TVN24 opisał trzy możliwe warianty tego, co stanie się z Polską 2050:

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłasza koniec sporów, zapowiada brak rozliczeń, koi nastroje, zszywa rany, głaszcze po głowie i jakoś dopieszcza pokonaną frakcję. Dochodzi do rozłamu w partii. Część ciąży ku Koalicji Obywatelskiej, druga pozostaje pod starym szyldem, ale obie są w koalicji rządzącej. Dochodzi do rozłamu w partii. Część zostaje w koalicji, a część z koalicji rządzącej wychodzi i zaczyna jakieś przedsięwzięcie polityczne albo kompletnie poza koalicją, albo o elastycznej relacji z rządzącymi.

Jaka więc przyszłość może czekać partię pod wodzą nowej liderki?

"Nie obejdzie się bez pojedynczych odejść"

Zdaniem dziennikarza TVN24 Patryka Michalskiego przyszłość Polski 2050 najlepiej opisuje wariant drugi. - Myślę, że nie obejdzie się bez pojedynczych odejść - ocenił.

- W partii najczęściej są typowane dwie osoby. To po pierwsze Ryszard Petru. Nie wiem, czy sam chce wyjść, czy też nie, ale jest najczęściej wskazywany przez obie strony. No i Michał Kobosko, europoseł, nieco dalej, porzucony przez Szymona Hołownię - mówił Michalski.

Jak powiedział dziennikarz TVN24, nieoficjalnie dowiedział się, że ludzie Pauliny Hennig-Kloski zwracają uwagę, że mają sporo głosów w Radzie Naczelnej partii i w klubie parlamentarnym. - Najbliższe dni pokażą, czy nie dojdzie do przewrotu w klubie - mówił i dodał, że "tam jest chęć pewnego odwetu".

Zalewska: strategia Pełczyńskiej-Nałęcz to bycie poza koalicją i jej wspieranie

- W dłuższej perspektywie uważam, że ten klub się rozpadnie. I to rozpadnie się na tę część, która zostanie w koalicji, i na tę część, która z niej wyjdzie - oceniła z kolei reporterka "Faktów" TVN i współautorka "Podcastu politycznego" w TVN24+ Arleta Zalewska. Jej zdaniem z koalicji wyjdzie część Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

Jak mówiła Zalewska, strategią nowej liderki Polski 2050 na wzrost poparcia dla ugrupowania jest "bycie poza koalicją i wspieranie koalicji". - Uważam, że wokół niej są ludzie, którzy tak widzą swoją polityczną przyszłość - dodała.

- Koalicja się nie rozpadnie, bo w klubie Polska 2050 jest ciągle bardzo duża grupa ludzi, która nie chce rozbicia tej koalicji - oceniła Zalewska.

Jak podkreślała reporterka "Faktów" TVN, według niej taki scenariusz może rozegrać się w dłuższej perspektywie. - W krótkiej perspektywie, jak najdłużej będzie to możliwe, scenariusz pierwszy - powiedziała.

- Z punktu widzenia pragmatyki politycznej dzisiaj Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powinna zrobić wszystko, żeby skleić tę partię, jakoś te rowy zasypać, jakoś dogadać się ze wszystkimi frakcjami, zbuntowanymi, niechętnymi - ocenił Konrad Piasecki. - Każdy poseł mniej, czy każda osoba w partii mniej to jest jej strata i jakieś obniżenie jej wartości, obniżenie jej znaczenia, obniżenie jej siły w koalicji rządzącej - dodał.

Hołownia "nie jest mistrzem gry zespołowej"

W programie postawił też pytanie, czy Szymon Hołownia odnajdzie się w Polsce 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

- Moim zdaniem tak - oceniła Arleta Zalewska. Jak dodała, w ostatnich dniach Hołownia pokazuje, że "chce wrócić do gry".

Czy były lider Polski 2050 może wejść do rządu? Według informacji reporterki "Faktów" TVN - nie. - Jego niechęć, jak mówią jego ludzie, do Donalda Tuska jest tak duża, że on po prostu do rządu z Donaldem Tuskiem i do współpracy z Donaldem Tuskiem nie wejdzie - wyjaśniła.

Patryk Michalski zdradził, że politycy Polski 2050, oceniając działania Hołowni w ostatnich tygodniach, mówili w kuluarach, że były marszałek Sejmu "nie jest mistrzem gry zespołowej".

- Oni mówią, że Szymonowi Hołowni często w ostatnich tygodniach, wbrew deklaracjom, które składał na początku, idąc do polityki, chodziło głównie o niego (samego - red.) - ujawnił dziennikarz TVN24.

