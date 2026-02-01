Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
"W KULUARACH"

"Najbliższe dni pokażą, czy nie dojdzie do przewrotu". Co dalej z Polską 2050?

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Hennig-Kloska
Michalski: w Polsce 2050 nie obejdzie się bez pojedynczych odejść
Źródło: TVN24
W Polsce 2050 nie obejdzie się bez odejść - ocenił Patryk Michalski w programie "W kuluarach" w TVN24, oceniając przyszłość partii. Zdaniem Arlety Zalewskiej, klub parlamentarny ugrupowania Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz się rozpadnie i jego część opuści koalicję rządzącą. Jaką strategię na wzrost poparcia dla partii ma nowa liderka i kto może opuścić Polskę 2050?

W sobotę odbyło się głosowanie w powtórzonej drugiej turze wyborów na przewodniczącego Polski 2050. Na to stanowisko została wybrana ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jej rywalką była Paulina Hennig-Kloska, ministra klimatu i środowiska.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pełczyńska-Nałęcz wicepremierką? "Pewnie będzie powrót do tych rozmów"

Pełczyńska-Nałęcz wicepremierką? "Pewnie będzie powrót do tych rozmów"

Jest nowa przewodnicząca Polski 2050. "Dziękuję za zaufanie"

Jest nowa przewodnicząca Polski 2050. "Dziękuję za zaufanie"

Dziennikarz TVN24 i współautor "Podcastu politycznego" w TVN24+ Konrad Piasecki w programie "W kuluarach" w TVN24 opisał trzy możliwe warianty tego, co stanie się z Polską 2050:

  1. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłasza koniec sporów, zapowiada brak rozliczeń, koi nastroje, zszywa rany, głaszcze po głowie i jakoś dopieszcza pokonaną frakcję.
  2. Dochodzi do rozłamu w partii. Część ciąży ku Koalicji Obywatelskiej, druga pozostaje pod starym szyldem, ale obie są w koalicji rządzącej.
  3. Dochodzi do rozłamu w partii. Część zostaje w koalicji, a część z koalicji rządzącej wychodzi i zaczyna jakieś przedsięwzięcie polityczne albo kompletnie poza koalicją, albo o elastycznej relacji z rządzącymi.

Jaka więc przyszłość może czekać partię pod wodzą nowej liderki?

"Nie obejdzie się bez pojedynczych odejść"

Zdaniem dziennikarza TVN24 Patryka Michalskiego przyszłość Polski 2050 najlepiej opisuje wariant drugi. - Myślę, że nie obejdzie się bez pojedynczych odejść - ocenił.

- W partii najczęściej są typowane dwie osoby. To po pierwsze Ryszard Petru. Nie wiem, czy sam chce wyjść, czy też nie, ale jest najczęściej wskazywany przez obie strony. No i Michał Kobosko, europoseł, nieco dalej, porzucony przez Szymona Hołownię - mówił Michalski.

"To moment absolutnego upadku", "deklarują, że zagryzą przeciwników"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"To moment absolutnego upadku", "deklarują, że zagryzą przeciwników"

Zespół autorów
Mikołaj GątkiewiczPatryk MichalskiArleta Zalewska

Jak powiedział dziennikarz TVN24, nieoficjalnie dowiedział się, że ludzie Pauliny Hennig-Kloski zwracają uwagę, że mają sporo głosów w Radzie Naczelnej partii i w klubie parlamentarnym. - Najbliższe dni pokażą, czy nie dojdzie do przewrotu w klubie - mówił i dodał, że "tam jest chęć pewnego odwetu".

Zalewska: strategia Pełczyńskiej-Nałęcz to bycie poza koalicją i jej wspieranie

- W dłuższej perspektywie uważam, że ten klub się rozpadnie. I to rozpadnie się na tę część, która zostanie w koalicji, i na tę część, która z niej wyjdzie - oceniła z kolei reporterka "Faktów" TVN i współautorka "Podcastu politycznego" w TVN24+ Arleta Zalewska. Jej zdaniem z koalicji wyjdzie część Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

Jak mówiła Zalewska, strategią nowej liderki Polski 2050 na wzrost poparcia dla ugrupowania jest "bycie poza koalicją i wspieranie koalicji". - Uważam, że wokół niej są ludzie, którzy tak widzą swoją polityczną przyszłość - dodała.

- Koalicja się nie rozpadnie, bo w klubie Polska 2050 jest ciągle bardzo duża grupa ludzi, która nie chce rozbicia tej koalicji - oceniła Zalewska.

Jak podkreślała reporterka "Faktów" TVN, według niej taki scenariusz może rozegrać się w dłuższej perspektywie. - W krótkiej perspektywie, jak najdłużej będzie to możliwe, scenariusz pierwszy - powiedziała.

- Z punktu widzenia pragmatyki politycznej dzisiaj Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powinna zrobić wszystko, żeby skleić tę partię, jakoś te rowy zasypać, jakoś dogadać się ze wszystkimi frakcjami, zbuntowanymi, niechętnymi - ocenił Konrad Piasecki. - Każdy poseł mniej, czy każda osoba w partii mniej to jest jej strata i jakieś obniżenie jej wartości, obniżenie jej znaczenia, obniżenie jej siły w koalicji rządzącej - dodał.

Hołownia "nie jest mistrzem gry zespołowej"

W programie postawił też pytanie, czy Szymon Hołownia odnajdzie się w Polsce 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

- Moim zdaniem tak - oceniła Arleta Zalewska. Jak dodała, w ostatnich dniach Hołownia pokazuje, że "chce wrócić do gry".

Czy były lider Polski 2050 może wejść do rządu? Według informacji reporterki "Faktów" TVN - nie. - Jego niechęć, jak mówią jego ludzie, do Donalda Tuska jest tak duża, że on po prostu do rządu z Donaldem Tuskiem i do współpracy z Donaldem Tuskiem nie wejdzie - wyjaśniła.

Zalewska: Hołownia chce wrócić do gry
Źródło: TVN24

Patryk Michalski zdradził, że politycy Polski 2050, oceniając działania Hołowni w ostatnich tygodniach, mówili w kuluarach, że były marszałek Sejmu "nie jest mistrzem gry zespołowej".

- Oni mówią, że Szymonowi Hołowni często w ostatnich tygodniach, wbrew deklaracjom, które składał na początku, idąc do polityki, chodziło głównie o niego (samego - red.) - ujawnił dziennikarz TVN24.

OGLĄDAJ: Odejścia z partii, "zamach polityczny" i "rozpad". Jaka będzie przyszłość Polski 2050?
pc

Odejścia z partii, "zamach polityczny" i "rozpad". Jaka będzie przyszłość Polski 2050?

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Kuba Koprzywa / adso

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Udostępnij:
TAGI:
Polska 2050Szymon HołowniaKatarzyna Pełczyńska-NałęczPaulina Hennig-KloskaRyszard PetruMichał Kobosko
Czytaj także:
Miroslav Lajczak
"Potem dostajesz dziewczyny". Doradca premiera Słowacji w dokumentach Epsteina
Świat
imageTitle
Trump dopiął swego. Pierwszy tytuł od 2024 roku
Najnowsze
Mróz, śnieg, zima
W Warszawie też problemy. Tutaj ferie będą dłuższe
METEO
Nocny mróz, szron, lód. Zimno
Tu będzie lodowato. W mocy alarmy nawet drugiego stopnia
METEO
imageTitle
Policja prowadzi śledztwo w sprawie wydarzeń w Willingen
EUROSPORT
Woda porywa auta na drogach Santiago w Chile
Woda porywała auta w stolicy. Zobacz nagranie
METEO
Mróz noc
Nocą nawet -27 stopni. A co przyniesie dzień?
METEO
0102N251X F16 KOLBUS REPORTERSKI PATROL
Dzień wcześniej jeszcze z nim rozmawiali. Teraz znaleźli go zamarzniętego
Łódź
imageTitle
Zieliński posłał pocisk. Kapitalny gol dla Interu
EUROSPORT
Paulina Hennig-Kloska
Hennig-Kloska: Hołownia byłby doskonałym wicepremierem
"FAKTY PO FAKTACH"
Misuzulu kaZwelithini
Król powiedział "kwerekwere". W kraju szok
Świat
Dania mistrzem Europy
Twarda bitwa dla gospodarzy. Duńczycy mistrzami Europy
EUROSPORT
Opady marznące
Siarczysty mróz odpuści, ale pojawi się nowe zagrożenie
METEO
imageTitle
Trener Legii upokorzony w debiucie
EUROSPORT
imageTitle
Przebudzenie Żyły. "To są skoki, tego nie można starać się zrozumieć"
EUROSPORT
imageTitle
Van der Poel klasą dla siebie. Obronił tytuł mistrza świata
EUROSPORT
Noc będzie mroźna
Prawie 40 stopni mrozu. Taka może być temperatura odczuwalna tej nocy
METEO
Policja bada szczegóły zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne)
Naczelnik wydziału zwalczania korupcji zwolniony
Wrocław
Siły bezpieczestwa na ulicach Beludżystanu po atakach bojowników
Chcą niepodległości, zaatakowali. 190 zabitych
Świat
imageTitle
Dominacji Prevca końca nie widać. Udany dzień Żyły
EUROSPORT
imageTitle
Matty Cash kopnięty w brzuch. Brutalne zagranie w Anglii
EUROSPORT
Szwajcaria
Walczył o życie cały miesiąc. Nastolatek zmarł
Świat
Pełnia Księżyca, zima, śnieg
"Ta noc będzie ekstremalnie jasna". Dlaczego?
METEO
imageTitle
Trudne wejście Rakowa w nową erę. Lider ekstraklasy lepszy
EUROSPORT
Rosjanie uderzyli obok autobusu służbowego w w rejonie miasta Pawłohrad
Dron uderzył obok autobusu. Kilkanaście osób nie żyje
Świat
Rosjanie zaatakowali szpital położniczy w Zaporożu
Rodzące kobiety na celowniku. Rosjanie zaatakowali szpital
Świat
Uderzył w słup energetyczny
Pijany wjechał w słup, odciął mieszkańcom prąd
Lublin
imageTitle
Real uciekł spod topora. W setnej minucie
EUROSPORT
1 godz 2 min
gitara_czerwona
Koncert marzeń, cena zwala z nóg. Kto drenuje portfele fanów?
Pogłos
Prognozowana temperatura w poniedziałek 2.02 na godz. 7
Mapy pokazują, jak tej nocy temperatura mocno spadnie
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica