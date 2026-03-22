Polska

Karol Nawrocki u Viktora Orbana. "To jest igranie z polskim bezpieczeństwem"

Marcin Kierwiński
Kierwiński: to jest polityka, która nie ma nic wspólnego z polskim bezpieczeństwem
Nawrocki wysyła jasny komunikat "stoję po stronie Orbana", a Orban to kumpel Putina, to podnóżek Putina - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 szef MSWiA Marcin Kierwiński, komentując decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o spotkaniu się w Budapeszcie z premierem Węgier. Odniósł się również do antyunijnej narracji na prawicy i ocenił, dlaczego wybór Przemysława Czarnka na kandydata na premiera zwiększa ryzyko Polexitu.

W poniedziałek 23 marca prezydent Karol Nawrocki uda się do Budapesztu, gdzie spotka się z premierem Viktorem Orbanem. Wcześniej tego dnia do Przemyśla przybędzie prezydent Węgier Tamás Sulyok. Choć oficjalnie odbędą się w ramach Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej to spotkania te, zwłaszcza to w Budapeszcie z Viktorem Orbanem, budzą kontrowersje.

Decyzję Nawrockiego o wyjeździe do Budapesztu krytycznie ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24 szef MSWiA Marcin Kierwiński. Ocenił, że "Orban dziś jest najbliższym przyjacielem Putina w Unii Europejskiej".

- Dzisiejsza szokująca informacja o tym, że Węgry działały właściwie jako agent Putina, wynosząc tajne informacje i przekazując je do Moskwy, dają dodatkowe argumenty, żeby z tej wizyty pan prezydent się wycofał - oceniał Kierwiński. Jak dodał, "jeżeli się nie chce wycofać, to wysyła jasny komunikat: stoję po stronie Orbana, a Orban to kumpel Putina, to podnóżek Putina".

Doniesienia na temat węgierskiego ministra. Tusk: od dawna mamy podejrzenia
- To jest bardzo szkodliwa polityka dla Polski. To jest polityka, która nie ma nic wspólnego z polskim bezpieczeństwem. To jest igranie polskim z bezpieczeństwem - komentował Kierwiński.

Jak podkreślił, "to jest coś, co zakrawa o mijanie się całkowicie z polskim interesem narodowym".

"Bardzo mocny sygnał polityczny"

Kancelaria prezydenta utrzymuje, że wizyta w Budapeszcie, jak również przyjazd prezydenta Węgier do Przemyśla, odbywają się w ramach Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej i mają na celu podtrzymanie dobrych stosunków oby państw.

- Nie, to jest bardzo mocny sygnał polityczny - odparł Kierwiński. - Tego się nie da tak prosto komentować, jak chcą to zrobić politycy z otoczenia pana prezydenta Nawrockiego - podkreślił.

"Pełne i całkowite poparcie" na trzy tygodnie przed wyborami
Zaznaczył, że wizyta ta nie odbywa się w próżni, a w jasnym geopolitycznym kontekście. Przypomniał, że premier Węgier "blokuje zwrot dwóch miliardów dla Polski za sprzęt,  który przekazaliśmy Ukrainie", a także unijną pożyczkę 90 miliardów euro dla Ukrainy.

- Jeżeli ktoś w Unii Europejskiej popiera Putina, mówi, że jest za Putinem, a przeciwko walczącej Ukrainie i nasz prezydent do kogoś takiego jedzie, aby wspierać go w wyborach, to to jest coś więcej niż błąd polityczny. To jest igranie polskim interesem narodowym - powiedział. 

- Dziś mamy do czynienia z takimi prostymi kwestiami, że albo można być po stronie cywilizowanego świata i zachodu Europy, albo po stronie wschodu Europy i Rosji - mówił Kierwiński. - Orban jest po stronie wschodu Europy, a pan Nawrocki staje po stronie Orbana - skwitował.

Polexit? "Są siły polityczne, które sączą truciznę"

Gość "Faktów po Faktach" odniósł się w tym kontekście szerzej do stosunku Prawa i Sprawiedliwości do Unii Europejskiej. Podkreślił, że w jego ocenie antyunijna narracja PiS nie jest tylko środkiem do pozyskania szerszego elektoratu na prawicy. - Ja uważam, że to nie jest tak, że oni grają polexitem. Ja uważam, że oni naprawdę dążą do polexitu - podkreślił. 

"Pachnie polexitem"? Politolożka: PiS woli być poza systemem
Jak mówił, "on się ma ścigać na radykalizm z Braunem", ale, żeby to robić, "musi być bardziej antyeuropejski". 

Kierwiński zwrócił uwagę, że powodem, dla którego - mimo antyunijnej narracji - PiS odcina się stanowczo od chęci wyprowadzenia Polski z UE, jest fakt, że "na razie 80 procent społeczeństwa mówi, że chce być w Unii Europejskiej".

Podkreślił, że sytuacja ta może się zmienić, "jeżeli są silne siły polityczne, które sączą truciznę, bo to jest trucizna do polskiego społeczeństwa" - Czy przypomina sobie pani jakiekolwiek wystąpienie pana prezydenta Nawrockiego, gdzie on powiedziałby coś dobrego o Unii Europejskiej?  Przecież ja tylko słyszę cały czas hejt wobec Unii Europejskiej. Każda kwestia dotycząca Unii Europejskiej jest atakowana. Jak słyszę polityków PiS-u, jest dokładnie to samo - wyliczał Kierwiński.

Zwrócił uwagę w tym kontekście na niedawny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczący transkrypcji aktu małżeństwa pary dwóch Polaków, którzy związek małżeński zawarli w Berlinie. Wyrok NSA wydało na korzyść TSUE. - Widać, że to jest paliwo dla skrajnej prawicy. Wytaczane są znowu najcięższe działa w kontrze do Unii - ocenił. Jak dodał, "to jest kolejna odsłona ataku na Unię Europejską, zohydzania Unii Europejskiej".

OGLĄDAJ: "Prezydent zapisuje się do chóru tych, którzy chcą zniszczyć Unię Europejską"
Opracował Mikołaj Gątkiewicz

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Czytaj także:
HMŚ
Polki straciły medal na ostatnich metrach
EUROSPORT
imageTitle
Pia Skrzyszowska medalistką mistrzostw świata
EUROSPORT
imageTitle
Sułek-Schubert tuż za podium halowych mistrzostw świata
EUROSPORT
Noc, chmury, zachmurzenie
Nocą przejściowo pojawi się więcej chmur
METEO
imageTitle
Manchester City z Pucharem Ligi. Koszmarny błąd bramkarza Arsenalu
EUROSPORT
Wysadzony most w Libanie
Wysadzają mosty w Libanie. "Preludium do inwazji"
Świat
imageTitle
Widzew nie wykorzystał szansy
EUROSPORT
Zorza polarna na Pomorzu
Zorza polarna może rozświetlić tej nocy niebo nad Polską
METEO
Wypadek w Tarczynie
Zderzyli się przy przejściu. Wielu rannych, lądował śmigłowiec LPR
Michał Gołaś, dwukrotny medalista paralimpijski
Na mecie był medal. "Byłem bardzo zły i zawiedziony"
Rafał Kazimierczak
imageTitle
Konkurs skoków w Vikersund odwołany
EUROSPORT
Foki
Niezwykły widok nad Bałtykiem. Nagranie
METEO
imageTitle
Tomasiak "w szoku" po zderzeniu z mamutem. "Wgniecenie w kasku"
EUROSPORT
imageTitle
Długa walka o konkurs zakończona porażką
EUROSPORT
Znalezisko z czasów rzymskich
Na polu znaleźli rzymskie monety i amulet w kształcie fallusa
Trójmiasto
Stacja paliw, benzyna
Będzie historyczny rekord? Tak rosną ceny paliw w Polsce
BIZNES
Akcja KSP "Bezpieczne przewozy"
Prawie 1200 skontrolowanych aut, 18 osób zatrzymanych
WARSZAWA
Szerpowie nadziei
Kolejna wyprawa szerpów nadziei i "skarbów". "Wystarczy popatrzeć na ich twarze"
Marta Kolbus
imageTitle
Lech Poznań zmierza po mistrzostwo. Kapitalne 45 minut
Najnowsze
Śnieg
Zmiana pogody będzie diametralna
METEO
Donald Trump
Jest ultimatum. Trump "nie ma już odwrotu"
Świat
imageTitle
Kosmiczny finał World Open. Ronnie O'Sullivan pokonany
Najnowsze
Sławomir Mentzen
Duże przywileje, których "szary podatnik nie ma"
Lewandowski
To nie był dzień Lewandowskiego
Najnowsze
imageTitle
Tomasiak zniesiony na noszach. Upadek Polaka w Vikersund
EUROSPORT
W wyniku pożaru zawalił strop budynku
W wyniku pożaru zawalił się strop. Pod gruzami znaleziono ciało
WARSZAWA
Powodzie na Hawajach
Tak źle nie było od ponad 20 lat. "Nie potrafię tego opisać"
METEO
Słowenia, ulica, samochody
Wprowadzili limit tankowania. "Nie sądziłem, że wpływ wydarzeń w Iranie będzie tak szybki"
BIZNES
CBŚP
Akcja CBŚP na Lotnisku Chopina. Chodzi o "zorganizowaną przestępczość narkotykową"
WARSZAWA
Po przystanku "Panna Młoda" została tylko betonowa płyta
"Tata, przystanku nie ma". Nawet gruzika
Piotr Krysztofiak
