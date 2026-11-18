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Niedziela, 14 czerwca. Nad Waszyngtonem przelatują myśliwce amerykańskich sił powietrznych. Na trawniku przed Białym Domem stoi oktagon, a odbywająca się na nim gala ma uczcić 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości i przy okazji wypadające tego dnia 80. urodziny Donalda Trumpa. Biały Dom określa wydarzenie mianem jednej z najbardziej rozrywkowych nocy w historii Ameryki. Wśród ponad czterech tysięcy gości wydarzenia jest Karol Nawrocki.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz informuje kilka dni wcześniej dziennikarzy, że Nawrocki przekaże Trumpowi dwa prezenty. - Prezent jest wybrany, ale nie będę teraz zdradzał, w odpowiednim czasie państwo się dowiecie. Będzie to ładny prezent, a nawet mogę powiedzieć, że to będą dwa prezenty. Jeden bardziej osobisty, drugi o charakterze państwowym - tłumaczy.

Kancelaria informuje potem, że Trump dostał od Nawrockiego "w imieniu narodu polskiego" marmurową tablicę, którą "chce umieścić na planowanym w Waszyngtonie monumentalnym łuku triumfalnym, który uczci 250. rocznicę powstania USA".

To pierwszy z prezentów. Tego, czym jest ten drugi - "bardziej osobisty" - nigdy żaden z urzędników głowy państwa nie potwierdza. Według "Newsweeka" Trump dostał zrobione na zamówienie złote spinki z czarnym onyksem. Później ta informacja przewija się przez inne media.

Teraz reporter TVN24+ ustalił, że "bardziej osobisty" prezent od Nawrockiego był czymś zupełnie innym. I nie istnieje znany nam sposób na to, by wpiąć go w mankiety.